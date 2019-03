Rubalcaba reprocha a Rajoy que hable de recuperación el día que congela los salarios

El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha querido enviar un mensaje a los españoles, a quienes ha asegurado que "la pesadilla acaba" y que lo que ha hecho el Gobierno y el PP "contra todos" en esta legislatura, lo derogarán "entre todos" en la próxima.

De esta forma se refería el secretario general del PSOE a la gestión del PP en la rueda de prensa que ha ofrecido para analizar el balance del último de Gobierno, en la que ha criticado las políticas de recortes sociales, de derechos y de libertades que ha llevado a cabo el Ejecutivo.

"La pesadilla acaba, quedan dos años pero acaba" y "habrá una mayoría parlamentaria distinta", ha vaticinado Rubalcaba para añadir después: "lo que han hecho contra todos, entre todos lo derogaremos en la próxima legislatura".

Rubalcaba ha calificado este año como "el del paro, del empobrecimiento, de la contabilidad en b, del retroceso en derecho civiles y en el que las relaciones entre Cataluña y España se han debilitado".

Rubalcaba ha censurado a Rajoy por optar por congelar el salario mínimo que cobran cientos de miles de trabajadores y no haber congelado el salario máximo. A su juicio, esta medida y la subida el recibo de la luzanunciada por el presidente forma parte de "un modelo que empobrece a los trabajadores".

"La recuperación llegará cuando haya empleo para los millones que no lo tienen y cuando las cientos de miles de familias que hoy se encuentran en la pobreza salgan de esa situación", ha añadido Rubalcaba, quien además ha reprochado al Gobierno avanzar en el recorte de los derechos civiles e individuales con leyes como la del aborto, la seguridad ciudadana o seguridad privada.

Rubalcaba, sobre la reforma del aborto: "Me avergüenza"



Rubalcaba, considera que la nueva regulación del aborto propuesta por el Ministerio de Justicia es "una ley de extrema derecha" que no aprobarían "ni Sarkozy en Francia, ni Cameron en Gran Bretaña ni Merkel en Alemania" y que sólo vería la luz en un país europeo bajo gobierno de Le Pen. "Es algo que a mí, personalmente, como español, me avergüenza", ha señalado.

"Me avergüenza que se quiera cambiar una ley europea de liberales, conservadores y socialdemócratas, una ley que es europea se sustituya por una ley de la extrema derecha. Eso me avergüenza", ha sentenciado en rueda de prensa desde la sede de los socialistas en Madrid.