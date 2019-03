Rubalcaba espera que el BCE actúe y no exija más sufrimiento a los españoles

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha mostrado confiado en que el Banco Central Europeo actúe para rebajar la prima de riesgo española y ha defendido que no se impongan nuevos ajustes que supongan "sufrimiento" para los ciudadanos. "Estamos esencialmente ante un problema de especulación. Si de lo que se trata es de atajar la especulación contra el euro, no es razonable que quienes paguen sean, por ejemplo, los pensionistas españoles", ha asegurado Rubalcaba en una rueda de prensa tras reunirse con el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz.

Rubalcaba cree que España paga por su deuda un interés superior al que debería

Según el líder del PSOE, España está "sufriendo en primera línea las dudas sobre el euro" y "está pagando por su deuda un interés muy superior al que debería pagar" dados sus fundamentos económicos. "Si nosotros no perteneciéramos al euro, seguramente nuestros tipos de interés serían más bajos", ha asegurado, aclarando que eso no supone que él defienda una salida de la moneda única.



"España tiene unos fundamentos económicos que no se corresponden con los tipos de interés que nos están pidiendo los mercados, y es evidente que esa diferencia entre nuestra solidez económica (...) y el tipo de interés sólo se explica porque los mercados dudan del conjunto del euro", ha subrayado.



Por ello, ha confiado en que el BCE anuncie este jueves una intervención para reducir los costes de financiación de España e Italia y ha insistido en que su partido está en contra de "condicionalidades". "Esa actuación no debe significar sufrimiento para los españoles", ha insistido. "Creemos que debe ser la lógica europea (...) la que eche una mano a España e Italia, que están haciendo grandes esfuerzos", ha señalado.



También ha defendido que si España se ve obligada a solicitar una nueva ayuda financiera a sus socios, ésta llegue sin la imposición de nuevos ajustes económicos. "Para los socialistas españoles está claro que ese rescate no puede implicar más sufrimiento", ha recalcado.



El líder de la oposición ha defendido además la necesidad de que haya un "mayor control parlamentario" de las decisiones económicas y de los compromisos que el Gobierno sella con sus socios europeos. "Hay muchas cosas que muy rápidamente se están negociando, que están cambiando la vida de nuestros ciudadanos, que escapan al control de las instituciones democráticas", ha denunciado.

Como ejemplo, ha puesto el caso del Memorando de Entendimiento firmado por España a cambio de la ayuda europea para recapitalizar a la banca con problemas. Rubalcaba ha defendido que los parlamentos nacionales y la Eurocámara discutan en profundidad esos asuntos. "O damos a estos parlamentos esta función o corremos el riesgo de que los ciudadanos empiecen a dudar seriamente de un sistema en donde la gente toma decisiones y nadie sabe quiénes son, ni nadie da cuenta a los ciudadanos a través de sus representantes", ha insistido.