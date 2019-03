Rajoy se reúne con Merkel y resta importancia a la desviación del déficit

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha citado con la canciller alemana Angea Merkel en Chiccago, en el entorno de la cumbre de la OTAN que se celebra en esta ciudad. Además, Rahoy ha afirmado que el "gran acuerdo de Estado" de las comunidades y el Gobierno para reducir el déficit es "el hito más importante de esta legislatura", ha restado importancia a la desviación en las cifras porque lo fundamental es la transparencia y ha descartado un rescate bancarioasegurando que "el señor Hollande no sabe como están los bancos".

"Ya sabemos donde estamos", "a partir de ahí vamos a empezar a construir", ha manifestado Rajoy en declaraciones a los periodistas a su llegada a Chicago para participar en la cumbre de la OTAN.

Según ha señalado, la decisión de la Comisión Europea de enviar a España funcionarios de Eurostat para verificar la revisión de cuatro décimas al alza del déficit público de 2011 -del 8,5 al 8,9 por ciento del PIB- no le preocupa "nada", porque "es algo habitual y siempre se ha producido así en todos los países de la Unión Europea".

Según Hacienda, la nueva revisión del déficit se debe a las desviaciones en el déficit final de 2011 de Madrid, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla y León. Rajoj lo ha atribuido al denominado "déficit comercial", a "las facturas de las que hablaban algunos, pero que no se veían por ninguna parte, que supuestamente estaban los cajones" y que, gracias al plan de proveedores diseñado por el Gobierno, ahora se van a cobrar.

Según ha apuntado, "en España, a lo largo de estos años, ha habido en muchas ocasiones un déficit oculto" debido a esas facturas, que no aparecían ni en los presupuestos, ni en las cuentas del Estado; "nadie sabía de su existencia" y ahora han aflorado gracias al plan de proveedores, ha insistido.

A su juicio, ahora se ha dado un paso "fundamental" para acabar con el problema del déficit: saber cuál es el punto de partida y lograr un "gran acuerdo de Estado" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado esta semana, en el que todas las comunidades han decidido apoyar los objetivos del déficit.

Todos los gobiernos autonómicos se han dado cuenta de que "no podemos gastar lo que no tenemos, que tenemos el dinero que tenemos y que en estos momentos es muy difícil financiarse, por lo que hay que vivir con lo que se ingresa", ha añadido.

Rajoy se ha mostrado "muy contento" por lo que ha considerado "el hito más importante desde el punto de vista económico en esta legislatura" e incluso se ha mostrado sorprendido porque no se haya valorado así. "No podemos gastar lo que no tenemos, primero porque no está bien y segundo, porque no nos lo prestan", ha reiterado.

Descarta un rescate bancario

El jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, ha dudado de que el presidente francés aconsejara a la banca española acudir a los fondos europeos: "no creo que el señor Hollande haya dicho eso porque, lógicamente, el señor Hollande no sabe cómo están los bancos españoles", ha apuntado.