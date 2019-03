Rajoy reitera que generalizar la dación en pago limitaría las futuras hipotecas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reiterado en el Congreso que la dación en pago de la vivienda para saldar la deuda "con carácter general" y la suspensión de ejecuciones hipotecarias impediría a los ciudadanos obtener préstamos hipotecarios en el futuro. La dación en pago "podría dañar sin remedio la garantía hipotecaria e impedir el acceso futuro a todas las familias españolas a los préstamos hipotecarios", ha dicho en respuesta a una pregunta del diputado de La Izquierda Plural Joan Coscubiela.

Rajoy, que ha insistido en los mismos argumentos que utilizó en el debate del estado de la nación del pasado febrero, ha abogado por "preservar la seguridad jurídica e intentar llegar hasta donde sea razonable" para solucionar el problema de los desalojos de las familias de su vivienda como consecuencia del impago de la deuda. En su opinión, la defensa de la seguridad jurídica y el estado de derecho son las "paredes maestras" de nuestro sistema social y los "pilares de la recuperación de España".

Coscubiela ha acusado al presidente de ser "insensible" al drama de los desahucios y de estar más preocupado por "proteger el mercado hipotecario" que a los ciudadanos. Rajoy ha recordado que en el último año se han aprobado el código de buenas prácticas bancarias y un real decreto-ley con medidas de protección para determinados colectivos vulnerables, norma que ahora tramita el Parlamento y en la que el PP ha introducido cambios para limitar los tipos de interés de demora y el plazo máximo de algunas hipotecas.

El diputado de la Izquierda Plural ha defendido las medidas de la iniciativa legislativa popular (ILP) que el Congreso admitió a trámite en febrero pasado y ha instado al presidente del Gobierno a aceptar sus postulados, entre los que se encuentra la dación en pago en los casos de primera vivienda de deudores de buena fe afectados por una insolvencia sobrevenida.

Rajoy ha replicado que en la tramitación en paralelo de la ILP y del real decreto-ley de paralización de desahucios se puede "intentar llegar a algunos puntos de entendimiento", aunque ha advertido de que "es necesario conjugar la protección del deudor hipotecario" con "el funcionamiento del mercado".

Rajoy "perseverará" en su política económica

El presidente del Gobierno también ha debatido sobre economía con el líder de la oposición. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha vuelto a pedirle que cambie de política económica porque la que está llevando a cabo está perjudicando al empleo, y el presidente le ha replicado que debe "perseverar" y que no puede seguir una línea como la de los últimos años del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero porque "es la que ha traído hasta aquí" al país.

Rubalcaba le ha preguntado por su valoración de los datos del paro de febrero, en los que se superaron los 5 millones de desempleados. "Siempre que suba el paro y, aunque no suba, siempre que estemos en cifras como las que llevamos a lo largo de estos años, no podré hacer una valoración positiva, y por eso no la hago. Máxime cuando el objetivo principal de la legislatura es el crecimiento económico y la creación de empleo. Por eso estamos haciendo una política económica que, estoy convencido, pronto traerá a España el crecimiento", ha añadido Rajoy.