Rajoy: "Si no puedo bajar los gastos y ni subir los ingresos, ¿cómo rebajo el déficit?"

RESPONDE A RUBALCABA

Una semana después del último plan de ajuste económico, Mariano Rajoy, ha explicado en el Congreso durante la sesión de control al Gobierno que: "No podemos gastar lo que no tenemos porque no nos lo dan. Estamos gastando 30.000 millones de euros en intereses de la deuda" y ha añadido que "no hubiera subido el IVA si no estuviéramos en las circunstancias en las que estamos".