Rajoy: "La UE podría seguir en recesión aunque hay cosas que han mejorado"

El presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, ha destacado los pasos que se han dado hasta el momento en Europa para superar el mal momento económico. Rajoy ha recordado la cumbre de junio, cuando se acordó la unión bancaria y económica y se abrió el camino hacia el supervisor bancario, que "rompía el binomio deuda pública-crisis".

En diciembre se acuerda la supervisión única bancaria, "impensable hace un año". "El acuerdo es muy buena noticia por el avance hacia la integración europea y por la seguridad que aporta a los ciudadanos y a los inversores", ha explicado.

"Hay consenso en completar la arquitectura institucional de la UE. Estas medidas se van incorporando en la legislación europea. España tenía especial interés en que se estableciesen plazos para estas medidas y así ha sido", ha celebrado Rajoy.

"Lo peor que puede hacer un gobernante es engañarse a uno mismo, la situación en Europa no es buena. Hay datos que no descartan que la Unión Europea pueda estar en recesión el próximo año", ha sentenciado Rajoy que también ha matizado que "hay cosas que han mejorado".

Pese a ello, hay mejoras, cree Rajoy, porque ahora se habla de crecimiento y hay una apuesta clara por el euro y por la integración europea. También es bueno que se trate de la situación de Grecia y que se la ayude, por el principio de solidaridad.

Cataluña, un "factor de inestabilidad" que no ayuda

Sobre el tema de Cataluña, Rajoy ha explicado que no tiene constancia del acuerdo ERC-CiU y que no puede estar de acuerdo con lo que sobre el pacto ha leído en la prensa. Pero ha advertido que no se posicionará hasta que no haya un acuerdo definitivo.

En cualquier caso, destaca que el problema es la crisis, "es la prioridad y es a lo que deberían dedicarse todos los gobiernos, autonómicos, locales y centrales". Introducir factores de inestabilidad no ayuda absolutamente nada.

"Hemos tomado decisiones que afectan a casi todos los españoles, en impuestos, en educación... Hemos tomado muchas decisiones". "Algunas había que tomarlas, creo, otras nos hemos visto obligados", ha continuado explicando el presidente del Gobierno sobre el curso político.

Sobre el rescate, reitera que es un mecanismo que el BCE ha puesto a disposición de los países y España no renuncia a recurrir a él, como "pedimos la asistencia a los bancos". "Si lo consideramos necesario para los españoles, lo haremos".