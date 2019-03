Rajoy declara que no es partidario de establecer el copago en la sanidad

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha declarado que no es "partidario" de establecer el copago en la sanidad. "No es un asunto que esté sobre la mesa (..) no se ha tratado en el Consejo de Ministros", ha asegurado Rajoy en una rueda de prensa tras reunirse en el palacio de la Moncloa con el presidente de Ecuador, Rafael Correa. "Y si me preguntan mi opinión personal, yo no soy partidario del copago en la sanidad", ha añadido.

Rajoy se siente "animado" para afrontar la "tarea gigantesca" y el "objetivo nacional" de crecer económicamente y generar empleo y que se harán las reformas estructurales que sean "necesarias". Al ser preguntado si se sentía presionado por la decisión de CiU de promover una ley de consultas y de que se pudiera utilizar para votar un pacto fiscal catalán. Rajoy ha dicho que "no" se siente presionado sobre esta cuestión y ha asegurado que va a trabajar para que no se produzcan "situaciones límite", además de que no va a hacer nada que no le parezca "sensato" o "razonable".

Su prioridad, ha reiterado el presidente, es el crecimiento económico y la generación de empleo y, a partir de ahí, intentará que "nadie llegue a situaciones límite". El jefe del Ejecutivo ha recordado su compromiso con la reducción del déficit y ha insistido en que el Gobierno continuará el proceso de reformas ha emprendido. Rajoy ha declarado que los problemas financieros de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales también son los del Gobierno. En este sentido, ha añadido que todas las administraciones deben cumplir sus compromisos y con la ley de estabilidad presupuestaria, que se encuentra en las Cortes Generales.

El presidente del Gobierno ha destacado algunas de las iniciativas que ha aprobado como la duplicación del periodo de tiempo a las administraciones territoriales para la devolución de las liquidaciones de 2008 y 2009 y el adelanto del monto de las liquidaciones positivas de las entregas a cuenta correspondientes al ejercicio de 2010. Rajoy ha recordado también el plan de 35.000 millones de euros que se ha puesto en marcha para que las autonomías y los ayuntamientos que lo necesiten puedan hacer frente a las facturas pendientes con sus proveedores.

Asimismo, ha recordado que el próximo día 30 se aprobarán los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que se harán todas las reformas estructurales que sean "necesarias". Rajoy ha comentado que está "animado" ante esta tarea "gigantesca" y centrado en ese "objetivo nacional" que supone el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo. A partir de esto, ha comentado Rajoy en alusión a la propuesta de CiU, trabajará para que no se produzcan situaciones límite.