Rajoy: "Hemos tomado una decisión sobre el rescate: la de no pedirlo"

Mariano Rajoy ha utilizado su turno de réplica en el Pleno del Congreso para asegurar que el Gobierno sí ha tomado una decisión con respecto al rescate económico de España por parte de la Unión Europea: "la decisión de no pedirlo", aunque a continuación matiza "el hecho de que no hayamos tomado la decisión de pedirlo no significa que en el futuro no lo pidamos".

Además ha subrayado que ningún otro estado miembro de la UE ha renunciado a recurrir en el futuro a esta opción, con lo que tampoco España tiene ninguna necesidad de hacerlo. "Nosotros estamos en la misma situación", ha subrayado, apostillando que "nadie" le ha pedido ninguna condición para acceder a ese rescate, "entre otras cosas porque no se ha pedido".

El Pleno del Congreso de este miércoles pretendía explicar las conclusiones adoptadas en el pasado Consejo Europeo en el que que se acordó la asignación de facultades de supervisor bancario al Banco Central Europeo. Sobre esta nueva tarea Mariano Rajoy ha considerado que esta facultad supervisora hará más fácil que un trabajador autónomo o un pequeño empresario puedan obtener un crédito.

La supervisión bancaria del BCE es una "garantía" para el sistema financiero. Esto hará que aumente la confianza en el sector y, por tanto, que captar fondos en los mercados financieros internacionales resulte más fácil y se haga en mejores condiciones, ha añadido Rajoy. De este modo, ha explicado el presidente del Gobierno, con mayor liquidez y a un precio más bajo, las entidades podrán volver a estar en condiciones de financiar a pymes y autónomos, "especialmente castigados hoy por la sequía crediticia".

Rubalcaba dice que la UE se mueve con "ritmo caribeño"

A renglón seguido, ha resumido las normas que regirán este nuevo instrumento, que supervisará a todas las entidades bancarias europeas que cuenten con más de 30.000 millones de euros de capital, lo que en España supone el 95% de los activos, mientras que el resto serán supervisadas por las autoridades nacionales, "aunque el BCE podrá reclamar la supervisión en cualquier momento, por iniciativa propia o a petición de un supervisor competente".

Además, los asuntos de "mayor relevancia" se aprobará por mayoría cualificada, lo cual da "más peso" a España, que es la cuarta economía de la UE. Lo acordado incluye asimismo un acuerdo con los países de la Unión que no pertenecen al euro para "armonizar las decisiones".

Preguntado por el acuerdo alcanzada entre CiU y Esquerra, con la premisa de convocar el referéndum en 2014, el Presidente ha asegurado que no tomará represalias si Cataluña se independiza, que en Europa "de separación y de división, no se habla mucho y no genera mayor entusiasmo".

Soprendentemente el jefe del Ejecutivo y el líder de la oposición se han mostrado de acuerdo en un aspecto, ambos han destacado la "lentitud" con la que avanza la UE en la toma de decisiones, aunque como parece evidente cada uno lo matizó hacia caminos distintos.

Para el presidente del Gobierno la Unión Europea está avanzando en la posición que siempre ha defendido España, que ha subrayado que está contribuyendo "con todo su impulso" a la adopción de decisiones que dan credibilidad y confianza al proyecto europeo. Mientras, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha quejado de la lentitud de las decisiones de la UE y de los tímidos avances que se producen y ha avisado de que se mueve a "un ritmo caribeño" incompatible con la situación económica de España, porque va "muy despacio y la crisis va muy deprisa".