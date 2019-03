Rajoy: "En 2014 habrá ya crecimiento económico"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha avanzado que este año la economía española caerá menos de lo previsto y que, por tanto, se reducirán menos empleos de los calculados inicialmente (se estimaba para este año una destrucción de 600.000 puestos de trabajo), al tiempo que ha indicado que 2013 será mejor que 2012 y que en 2014 habrá ya crecimiento económico.

Rajoy tambien ha asegurado que piensa "darle la vuelta, más adelante" a algunas de las medidas que ha adoptado para corregir el déficit, especialmente a las subidas de impuestos y más concretamente al alza del IRPF. "Nos gustaría bajar el IRPF en 2014. Espero poder hacerlo", ha dicho.

El jefe del Ejecutivo, en una entrevista a una emisora, ha subrayado que no ha subido los impuestos "por gusto" y que entiende "perfectamente" el descontento ciudadano respecto a ésta y otras iniciativas llevadas a cabo por su Gobierno, pero ha insistido en que estas medidas y las reformas adoptadas son las que permitirán la recuperación económica. En principio, Rajoy no tiene previsto una nueva subida de impuestos, aunque tampoco la ha descartado del todo. "Hoy no tengo pensada ninguna subida de impuestos. Espero que no sea necesario tener que volver a una subida de impuestos", han sido sus palabras.

El presidente ha afirmado además que no piensa bajarle el sueldo a los empleados públicos el próximo año y ha explicado además que aún no se ha tomado una decisión respecto a la revalorización de las pensiones, a la espera de lo que ocurra con el IPC de noviembre.

"No tengo pensada ninguna subida de impuestos"

Preguntado sobre un posible rescate a España, el presidente del Gobierno ha señalado que una de las cuestiones pendientes de aclarar antes de decidir pedir o no la ayuda que active la intervención del Banco Central Europeo es conocer cuánto mejoraría esta medida a rebajar los costes de financiación de España en los mercados de deuda, apuntando que debería contribuir a relajar la prima de riesgo hasta el entorno de los 200 puntos básicos.

Mariano Rajoy, ha asegurado al respecto de la polémica con Cataluña que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, se está "equivocando y mucho" con la deriva soberanista que ha abierto, una "operación" que genera "división" y en la que a su juicio, pierden "el conjunto de los españoles y, en especial, los catalanes". En cualquier caso, ha mostrado su disposición a dialogar y hablar.

Cataluña ha sido la primera autonomía en adoptar el euro por receta, seguida de Madrid. Rajoy ha afirmado al respecto que es contrario a la aplicación que pretende imponer el Gobierno de la Comunidad de Madrid a partir del 2013 y que se cobra en Cataluña desde el pasado mes de junio, y ha anunciado que negociará con ambas CCAA su supresión antes de recurrir al Tribunal Constitucional.