Rafael Torno: "He visto cosas mal hechas, pero como en todas las empresas"

De los nueve imputados en la Operación Crucero sólo dos están en la calle. La secretaria de Angel de Cabo, Susana Mora, después de pagar los 3000 euros de fianza y colaborar con la justicia, y un abogado, Rafael Tormo, también colaborador del liquidador de Marsans. Este asesor fiscal valenciano quedaba ayer en libertad provisional y esta tarde ha hablado, por primera vez.

"Todo eso es una falacia. Alguien ha dicho que yo tengo un poder de decisión y de organización que no he tenido nunca. Ni sé ni tengo relación con todas esas cosas. No he tenido nada", asegura en exclusiva para Antena 3.

Torno llevaba un año como fiscalista de Ángel de Cabo. "No he tenido acceso a información relevante. He visto cosas mal hechas, pero como en todas las empresas", asegura. Y dice además que solamente ha visto seis veces en un año a De Cabo: " Me parecia una buena persona. Un tipo valiente y echado para adelante".