Qué son las deducciones y cómo te afectan en la Declaración de la Renta 2025 - 2026

Los deducciones son elementos de la Declaración de la Renta que disminuyen la carga tributaria en función de situaciones personales, familiares o profesionales.

Estos beneficios fiscales para el contribuyente se aplican a la declaración final motivando que se reduzca el montante a pagar o aumente la cantidad de la devolución.

Cada año, la normativa incorpora ajustes y novedades que afectan a las deducciones estatales y autonómicas, por lo que conviene revisar con detalle qué gastos pueden aplicarse y cómo influyen en el resultado final. Conocerlas a fondo no solo ayuda a cumplir correctamente con Hacienda, sino también a optimizar la declaración y evitar errores frecuentes.

Tipos de deducciones aplicables en la Renta 2025 ‑ 2026

Para la Renta 2025-2026 (a declarar en 2026), las deducciones principales incluyen incentivos por maternidad, familia numerosa, discapacidad, alquiler de vivienda habitual, donativos y aportaciones a planes de pensiones. A estas se suman deducciones autonómicas específicas por trabajo, partos múltiples, acogimiento y gastos educativos o de guardería, variables según la región

Deducciones estatales

Las más habituales son:

Maternidad : Hasta 1.200€ anuales por hijo menor de tres años.

: Hasta 1.200€ anuales por hijo menor de tres años. Familia Numerosa/Personas a cargo : Deducciones por familia numerosa o discapacidad de ascendientes/descendientes.

: Deducciones por familia numerosa o discapacidad de ascendientes/descendientes. Vivienda : Deducción por inversión en vivienda habitual (solo para adquisición antes del 1 de enero de 2013) o por alquiler de vivienda habitual.

: Deducción por inversión en vivienda habitual (solo para adquisición antes del 1 de enero de 2013) o por alquiler de vivienda habitual. Donativos : 80% para los primeros 250€ y 40% adicional por el resto en donaciones a entidades sin ánimo de lucro.

: 80% para los primeros 250€ y 40% adicional por el resto en donaciones a entidades sin ánimo de lucro. Planes de Pensiones : Reducciones en la base imponible por aportaciones a planes de pensiones, con límites vigentes.

: Reducciones en la base imponible por aportaciones a planes de pensiones, con límites vigentes. Doble Imposición Internacional: Por rentas obtenidas en el extranjero.

Deducciones dependientes de las comunidades autónomas

Las más comunes son:

Alquiler : Deducciones para jóvenes, personas mayores o de bajos recursos.

: Deducciones para jóvenes, personas mayores o de bajos recursos. Familia y Cuidado : Por nacimientos, adopciones, familias monoparentales o cuidado de hijos menores.

: Por nacimientos, adopciones, familias monoparentales o cuidado de hijos menores. Gastos Educativos : Por compra de libros, material escolar o enseñanza de idiomas.

: Por compra de libros, material escolar o enseñanza de idiomas. Medio Rural: Incentivos por compra o alquiler de vivienda en zonas rurales.

De todas formas, las deducciones dependen del nivel de ingresos y el cumplimiento de requisitos y en el caso de aquellas que dependen de las comunidades autónomas suelen tener topes de renta y otras particularidades que conviene revisar.

Cambios relevantes para la campaña 2025‑2026

En la campaña de la Renta 2025, que empezó el 8 de abril, hay 30 nuevas deducciones autonómicas, entre las que destacan los descuentos por ir al gimnasio, por gastos derivados del cuidado de enfermos de ELA o por el cuidado de mascotas.

Además también hay nuevas deducciones a nivel estatal: se pueden volver a aplicar las rebajas previstas para la compra de un coche eléctrico y se ha aprobado una nueva deducción de hasta 340 euros para los trabajadores que perciben el salario mínimo interprofesional (SMI)

Las deducciones son herramientas clave para reducir la carga fiscal en la Declaración de la Renta y pueden influir notablemente en el resultado final.

Conocer las opciones estatales y autonómicas, así como sus requisitos, permite aprovechar al máximo los beneficios disponibles.

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