El verano se encarece y amplía la brecha: una semana en la costa puede costar siete veces más según el destino

La media del coste semanal de estas vacaciones, unos 1.400 euros, esconde una brecha cada vez mayor entre destinos: mientras en Puerto Banús una semana ronda los 3.800 euros, en la costa asturiana todavía puede encontrarse alojamiento por unos 560.

El verano en la costa española tiene este año un denominador común: es más caro. El alquiler vacacional en primera línea de mar sube un 6,5% respecto al verano pasado y alcanza una media de 1.350 euros semanales. Pero detrás de ese dato se esconde una realidad desigual, con diferencias de más de 3.000 euros entre unos destinos y otros.

Subida generalizada

Los datos proceden de un estudio elaborado por Tecnitasa sobre los precios del alquiler vacacional en primera línea de playa durante el verano de 2026. La subida afecta prácticamente a todo el litoral, aunque no con la misma intensidad. Mientras algunos enclaves del Mediterráneo y el sur consolidan precios propios de los mercados más exclusivos, buena parte del norte mantiene tarifas más moderadas. La distancia entre ambos extremos dibuja un mapa turístico cada vez más fragmentado, donde el presupuesto condiciona tanto como el propio destino.

El ejemplo más claro se encuentra entre Puerto Banús y la costa asturiana. En el exclusivo enclave malagueño, una semana de alquiler en primera línea puede rozar los 3.800 euros. En cambio, en algunas zonas del litoral asturiano todavía es posible encontrar alojamientos por unos 560 euros semanales. Galicia tampoco escapa a esta tendencia. Los precios han aumentado en buena parte del litoral, especialmente en los destinos con mayor demanda durante los meses de verano. Sin embargo, la comunidad mantiene importantes diferencias entre municipios separados por apenas unos kilómetros.

Sanxenxo principal destino turístico de las Rías Baixas

Sanxenxo continúa siendo el principal referente turístico de las Rías Baixas y uno de los mercados más tensionados de Galicia. Los apartamentos situados en primera línea de playa pueden alcanzar los 2.500 euros por semana, con importes todavía más elevados durante agosto, cuando la demanda alcanza su punto máximo. A algunos kilómetros, el panorama cambia. Municipios como Fisterra, Ortigueira o Cabanas siguen ofreciendo alternativas por debajo de los mil euros semanales.

En el segmento más exclusivo, A Toxa refuerza su posición como destino orientado al turismo de alto poder adquisitivo, consolidando algunas de las tarifas más elevadas del litoral gallego. La subida de precios también se percibe entre quienes veranean cada año en la costa. En el paseo marítimo de Sanxenxo, dos mujeres jubiladas observan con sorpresa la evolución del mercado. "No sé a dónde vamos a parar", comentan mientras recuerdan que compraron su apartamento hace años, cuando acceder a una vivienda en la zona era mucho más sencillo.

El ocio también se encarece

"Todo está por las nubes. Necesitaríamos una segunda vida para poder pagar hoy esos precios", añaden con ironía. Aseguran que actualmente no podrían ni comprar ni alquilar en el municipio. "Ha cambiado todo". A pocos metros, una pareja de mediana edad comparte la misma sensación. "Los sueldos no suben al mismo ritmo que los precios", explican mientras observan los anuncios de alquiler turístico. Para ellos, el problema va más allá del alojamiento. Restauración, ocio y servicios también se han encarecido, ampliando la distancia entre el coste de las vacaciones y la capacidad económica de muchas familias. Otra pareja resume la presión que se vive en la Rías Baixas durante la temporada alta con un dato revelador. "En agosto hay apartamentos que pueden llegar a los 5.000 euros por semana", aseguran.

El verano de 2026 no solo es más caro que el anterior. También refleja una costa cada vez más dividida entre destinos exclusivos y otros todavía al alcance de más bolsillos. En ese nuevo mapa turístico, elegir dónde pasar las vacaciones depende cada vez menos de las preferencias personales y cada vez más del presupuesto disponible.

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