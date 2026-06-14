La casa flotante, la alternativa cuando el turismo toca techo: "Hay mucho interés"

"Buscan tranquilidad, estar cerca del mar, cerca de la playa y además cerca de la ciudad", explica Sandra Lourido, gestora de Mi Casa de Vacaciones y de este nuevo proyecto, Rizón Homeboat.

Parejas con dos hijos pequeños o amigos son los principales interesados en esta fórmula vacacional que lleva unos días amarrada en el puerto de Moaña y que no para de despertar interés.

La nueva casa flotante de O Morrazo cuenta con 48 metros cuadrados distribuidos en dos espacios diferenciados. La zona interior ocupa 24 metros cuadrados e incluye un salón con televisión, una mesa adaptable para cuatro personas, una cocina equipada, un baño completo con ducha y dos habitaciones con cama de matrimonio. A estos metros se suma una terraza superior de otros 24 metros cuadrados concebida como uno de los grandes atractivos del alojamiento.

"Es un espacio pensado para aprovechar el entorno marítimo y que convierte la ubicación en uno de los principales valores de la estancia", comenta Sandra.

La casa flotante nace como una propuesta complementaria dentro de la oferta turística de Moaña y de O Morrazo. Lourido explica que este tipo de alojamientos responden a una demanda concreta: visitantes que quieren vivir una experiencia singular y no limitarse a encontrar un lugar donde pasar la noche. "Aquí no se viene solo a dormir".

La tranquilidad, la proximidad al mar y la posibilidad de desplazarse andando por la zona son algunos de los elementos que más valoran quienes optan por este formato.

La iniciativa llega además en un momento en el que Galicia continúa ganando peso como destino de verano. "Cada vez hay más demanda. La gente busca escapar del calor de otras zonas y aquí encuentra temperaturas más suaves, gastronomía, paisaje y una forma diferente de pasar unos días", apunta Lourido.

El precio de la estancia depende del momento del año. En temporada media se sitúa entre los 175 y los 200 euros por noche, mientras que en temporada alta puede alcanzar los 250 o 300 euros.

Aunque la vivienda acaba de incorporarse al mercado, la respuesta inicial ha sido positiva. "Lo hemos anunciado hace escasamente dos días y ya hemos tenido varias reservas", explica Lourido.

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