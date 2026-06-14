Miles de docentes y familias salen a la calle en Madrid y Barcelona en defensa de la educación pública

Docentes, familias y estudiantes se han manifestado este domingo en Madrid y Barcelona para reclamar más inversión en la educación pública, mejoras laborales para el profesorado, comedor universal y gratuito y una mayor atención a la diversidad. Advierten de que las protestas pueden derivar en huelgas indefinidas al inicio del próximo curso si las administraciones no atienden sus demandas.

En Barcelona, la manifestación ha reunido a 25.000 personas, según los organizadores, y a 7.000, según la Guàrdia Urbana. La marcha, convocada por Ustec·Stes, CGT Ensenyament, Intersindical, COS y CNT, ha empezado poco después de las 12 horas en el cruce entre la avenida Diagonal y el paseo de Gràcia y al frente de la cabecera estaban los representantes de los sindicatos organizadores con una pancarta con el lema "Frenemos la emergencia social y educativa. Defendemos a los trabajadores de la educación".

Durante la manifestación, que ha culminado alrededor de las 13.30 horas, se ha pedido la dimisión de la consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, y se han coreado lemas como "Luchando luchando, también estamos educando", "Somos nosotros quienes estamos en las aulas, somos nosotros quienes sabemos lo que pasa" y "Dónde está, no lo vemos, dónde está el 6%".

Poco antes de empezar la manifestación, la portavoz de Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha llamado a actores políticos y sociales a abrir un nuevo proceso negociador que permita resolver los problemas estructurales del sistema educativo, y tras asegurar que ahora los contactos con Educación son "inexistentes", ve necesario trabajar conjuntamente para lograr consensos y para actualizar una Ley Educativa de Catalunya que considera caduca.

Por su parte, desde CGT, Laura Gener ha reclamado al Govern sentarse a negociar con el comité de huelga para lograr un acuerdo lo antes posible, y además de reclamar más inversión a las aulas, ha advertido: "En verano, o se sienta a negociar y arregla la emergencia educativa o que empiece a preparar elecciones". También la Intersindical ha defendido que la protesta va más allá de las condiciones laborales y supone una defensa del modelo de educación pública. Las familias, representadas por aFFaC, han reclamado un acuerdo amplio que incluya a toda la comunidad educativa.

En Madrid también se denuncia una falta de recursos

También en la capital, profesores y familias de toda la comunidad han vuelto a salir a las calles en defensa de la educación pública frente a lo que han tildado de situación "insostenible" antes de la huelga indefinida que los sindicatos y asociaciones están preparando de cara al inicio del próximo curso. En este caso, las movilizaciones han sido convocadas por CC.OO., UGT y Confapa, y han salido desde la plaza de Neptuno hasta la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional.

Del mismo modo que en la capital catalana, los sindicatos madrileños denuncian falta de recursos, ratios elevadas, la necesidad de una equiparación salarial y el horario lectivo de los profesores. La secretaria general de la Federación de Educación de CC.OO. Madrid, Aida San Millán, ha criticado en declaraciones a los medios el "grave" problema de la financiación autonómica destinada a la educación pública.

Por su parte, las familias han puesto el foco en la falta de recursos para garantizar un comedor universal y gratuito, mejorar los protocolos contra el acoso escolar y reforzar la atención a la diversidad. También se ha sumado la plataforma Aprender Sin Calor, que ha denunciado temperaturas de hasta 35 grados en las aulas, y ha recordado que los colegios no paran su actividad con el fin de curso, puesto que las instalaciones albergarán durante el verano campamentos para las familias que necesitan conciliación.

La movilización también ha contado con el apoyo del PSOE madrileño, que ha acusado al Partido Popular de desmantelar la "educación pública".

Huelga indefinida a partir de septiembre

La protesta llega semanas después de que las tres entidades organizadoras de la manifestación anunciaron la convocatoria de una huelga indefinida en la enseñanza pública en la región a partir de septiembre ante "el deterioro sistemático y sostenido de las condiciones laborales, profesionales y pedagógicas del profesorado".

Este paro ha sido criticado por la consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, que ve "incomprensible" su convocatoria en la región y cree que busca "desviar la atención de otras cosas muy graves que están sucediendo" en España. Para Zarzalejo, esta huelga indefinida "en realidad lo que está haciendo es amenazar el inicio del curso y perjudicar a todas las familias madrileñas", así como "replicar las movilizaciones que estamos viendo en Valencia".

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