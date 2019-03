¿Por qué se adelanta la hora este fin de semana?

Siempre se lo contamos con la imagen de un reloj. Lo adelantamos y les advertimos que en la madrugada del sábado al domingo las dos serán las tres pero hoy a quienes se preguntan si esto sirve para algo les vamos a intentar trasladar la explicación que nos dan.



Se lo explicamos de manera gráfica. Aabajo situamos las 24 horas del día. A su izquierda la demanda de electricidad. Pintamos ahora en amarillo el consumo a tiempo real. En verde el que prevé Red Eléctrica Española. El pico, es decir, la mayor demanda lo ven justo encima, se produjo a las nueve menos veinte de la noche. Con el cambio de hora se logra retrasar una hora ese pico.

De esta forma se recorta el tiempo de consumo por la noche aunque a primera hora de la mañana aumente, pero nos insisten, en que esa demanda madrugadora no es tan alta. En total nos ahorramos 300 millones de euros por una idea inicial surgió hace mucho, con la Primera Guerra Mundial pero no se generalizó hasta la crisis del petróleo de los años 70. Ahora no todos pero sí muchos países mueven la manecilla, entre ellos Estados Unidos, Canadá y los miembros de la Unión Europea.