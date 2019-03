Las pymes, ante el paro: “Si no entran clientes, tengo que despedir”

José Antonio ha tenido que prescindir de 20 trabajadores. Lleva un empresa de gestión deportiva y se utilizan menos los spas, masajes y servicios de estética. Lo mismo sucede en peluquerías, autoescuelas y todo tipo de empresas.

El sector de la hostelería también ha engordado las listas del paro. Juan Carlos montó su bar hace un año: "Si no entran clientes tienes que despedir", sentencia.



Aunque en otro restaurante nos advierten lo peor está por llegar. Cristian asegura que el 15 de octubre se acaba la temporada de las terrazas: "Menos mesas, menos camareros". Son empresarios y autónomos que si las cuentas no cuadran no tienen más remedio que despedir.