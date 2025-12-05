Puente propone viajar de pie en los trenes y quitar los controles de seguridad en las estaciones

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha propuesto una opción de viaje de pie y sin asientos en los trenes en el programa de la Cadena SER, presentado por Héctor de Miguel, Hora Veintipico.

El ministro ha asegurado que "esto es habitual en Europa y aquí hay una cosa que no se hace que es vender tren sin asiento". La propuesta no sólo se está valorando desde el ministerio de Transportes, sino que también está estudiándolo la operadora pública Renfe: "El presidente de Renfe es muy partidario de empezar a trabajar en alguna línea con esa opción, en tránsitos que no sean muy largos".

Esta fórmula serviría para tratar de aumentar la ocupación en los trenes y para así evitar, según indica el ministro, que la gente que adquiera un billete, luego no ocupe el asiento correspondiente y quede vacío. Esta situación se empezó a repetir con frecuencia en 2022 tras la llegada de los abonos de Media Distancia de Renfe.

Quitar los controles de seguridad

Este es otro de los debates que hay abierto en el sector ferroviario: mantener o no los controles de seguridad, incorporados principalmente con motivo de los atentados de Atocha del 11 de marzo de 2004 contra varios trenes de Cercanías.

Cabe recordar que los controles se encuentran en las estaciones para los servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia, no en las de Cercanías.

A la pregunta de Héctor de Miguel sobre si son necesarios estos controles, Puente ha compartido su opinión: "No depende de mi Ministerio, dependería de Interior. Yo esto lo llevo hablando mucho tiempo con ellos, porque para Adif, además, es un coste importante de en torno a 15 millones de euros al año".

No obstante, el ministro ha destacado el atentado considerándolo por ello una decisión "delicada". "Desde la óptica de la seguridad nosotros hemos tenido un gran atentado ferroviario que no fue en el AVE. Hay que tomar una decisión, que es delicada, porque tomas esa decisión y si a alguien se le ocurre hacer algo, claro, se te cae el mundo encima", recuerda Puente.

"La realidad es que estos controles solo existen en nuestro país. En el resto de Europa tú te subes a un tren de Alta Velocidad sin pasar ningún tipo de control de equipaje. Yo creo que esto, en algún momento, alguien lo tiene que cambiar", añade el ministro Puente.

Respuesta de Ryanair

Los responsables de redes de la aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair son conocidos por su humor ácido y por compartir contenido sarcástico.

Este viernes, en su cuenta de X, la compañía aérea se ha burlado de la propuesta de Puente. "Y luego os quejáis de nosotros", escribió el CM de la compañía aérea Ryanair al compartir la noticia con la nueva idea planteada por el ministro.