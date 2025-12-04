Cursos sepe gratis y online diciembre 2025: descubre la formación que te ayudará a encontrar trabajo

El SEPE ofrece una gran variedad de cursos para personas que están en situación de desempleo. Apuntarse a algún curso online y gratuito del SEPE en diciembre es una excelente oportunidad para cerrar el año mejorando tu currículum y ampliando tus competencias profesionales. Esta formación subvencionada permite acceder a contenidos actualizados sin coste, adaptándose a todas las personas que desean aprender desde casa y a su propio ritmo.

Diciembre se convierte así en el mes perfecto para retomar tus estudios, planificar nuevos objetivos laborales y prepararte para afrontar el año con más conocimientos sobre tu área profesional. También puedes realizar un curso que no tenga nada que ver con lo que has hecho anteriormente, los cursos del SEPE pueden ser una plataforma ideal para reinventarse profesionalmente.

¿Qué cursos del SEPE gratis y online hay en el mes de diciembre?

Hay una gran variedad de cursos online y gratuitos del SEPE durante el mes de diciembre. Estos son algunos de los que puedes encontrar:

Cursos digitales y de competencias tecnológicas: estos se centran en habilidades digitales básicas (ofimática, uso de herramientas digitales, productividad, etc.) y también están orientados a profesionales más avanzados (programación, desarrollo web, nuevas tecnologías, etc.).

Idiomas y comunicación: si quieres mejorar en inglés, francés, alemán u otros idiomas, el SEPE también te permite realizar cursos de idiomas. Asimismo, también hay formación en comunicación, atención al cliente o competencias interpersonales.

Riesgos laborales y gestión empresarial: por ejemplo, hay cursos para gestión de riesgos en pequeñas empresas y también para dirección de negocios, emprendimiento o gestión microempresarial.

Hostelería y turismo: hay formación 100 % subvencionada para hostelería y turismo a través del SEPE y entidades colaboradoras. Por ejemplo, se ofrecen cursos sobre manipulación de alimentos, servicios de restauración, atención al cliente y gestión hotelera.

Marketing: puedes inscribirte en cursos se centran en la gestión de redes sociales, incluyendo cómo planificar una estrategia en social media, manejar contenido, y utilizar herramientas gratuitas para community management. Hay otros para diseñar un plan de marketing online (cómo estructurar campañas, decidir canales y usar CRM o emails para fidelizar clientes).

¿Por qué debes apuntarte a un curso del SEPE si estás en paro?

Te damos cuatro motivos para apuntarte a cursos del SEPE si estás en situación de desempleo:

Formación gratuita y accesible: los cursos SEPE permiten formarte sin coste alguno, lo que elimina barreras económicas y facilita que cualquier persona pueda acceder a educación de calidad. Además, al ser online, puedes estudiar desde cualquier lugar con conexión a Internet.

Flexibilidad horaria: la mayoría de los cursos se adaptan a los horarios de cada persona, lo que permite compaginarlos con estudios u otras responsabilidades.

Certificación oficial: al completar los cursos, muchos de ellos ofrecen diplomas o certificados reconocidos oficialmente, lo que aporta valor al currículum y puede abrir puertas a nuevas oportunidades laborales.

Adaptados a distintos perfiles: existe una amplia variedad de cursos pensados para diferentes niveles de conocimiento y experiencia. Esto permite que tanto principiantes como profesionales encuentren formación adecuada a sus necesidades.

