Estos son los juguetes más pedidos en Navidad, según la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes

A pesar de los desafíos, el sector del juguete "muestra indicios de estabilidad". La contención de los precios ha sido clave: mientras el IPC general crece un 3%, el del juguete cae un -0,6%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta evolución ha permitido que las familias continúen accediendo a los productos más demandados sin grandes variaciones de coste, algo fundamental en un contexto de incertidumbre económica.

El precio medio del juguete se sitúa en torno a los 18 euros en el conjunto del año, aumentando hasta los 23 euros en diciembre, el mes de mayor demanda. En 2024, el gasto por niño alcanzó los 11,5 juguetes y 195 euros, una cifra especialmente significativa si se tiene en cuenta que la población infantil de 0 a 12 años ha descendido en un millón de menores desde 2012. Aun así, España sigue lejos de mercados como Francia, donde el consumo por niño asciende a 359 euros anuales.

A la espera de la campaña navideña, que concentra el 60% de las ventas anuales, el mercado nacional crece un 6% y las exportaciones avanzan un 0,2%. Con esto, el sector juguetero prevé un crecimiento en torno al 2,5% en 2025.

Los más deseados

Son un clásico y siguen siendo tendencia: los juegos de mesa, de construcción, los coches y las muñecas son, un año más los preferidos por los niños y niñas. "Este año, cerca del 30% del catálogo del sector son novedades, lo que demuestra el enorme esfuerzo de las empresas para innovar", según Marta Salmón, presidenta de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes.

Nuevo público

En un país donde la natalidad continúa descendiendo, la industria ha sabido reinventarse. Las empresas han potenciado categorías que crecen con fuerza entre las familias…Y cada vez más entre adultos.

El fenómeno kidult aparece con fuerza. Se trata de compradores adultos que adquieren juguetes para sí mismos y ya representan cerca del 30% del mercado y crece a doble dígito, consolidándose como uno de los grandes motores del sector.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.