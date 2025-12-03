Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Hospital de Torrejón

El gestor del hospital de Torrejón ordena rechazar pacientes para obtener un mayor beneficio económico

El CEO del grupo Ribera, que gestiona el hospital privatizado, da instrucciones para alargar las listas de espera de los pacientes en unas grabaciones a las que ha tenido acceso 'El País'.

Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz

El gestor del hospital de Torrejón ordena rechazar pacientes para obtener un mayor beneficio económico | Web: Ayuntamiento de Torrejón

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

La empresa que gestiona el hospital de Torrejón, público pero de gestión privada, ha ordenado rechazar pacientes con el objetivo de obtener un mayor beneficio económico.

En unos audios que publica el periódico 'El País', el CEO del grupo Ribera, la empresa gestora del hospital, ha dado instrucciones para alargar las listas de espera de los pacientes a costa de realizar menos intervenciones con el objetivo de ahorrar costes y obtener un mayor beneficio.

"Hacemos actividad que nos perjudica"

Esas grabaciones, en las que se escucha al CEO del grupo Ribera durante una reunión con otros directivos, el propio Pablo Gallart pide llevar a cabo estos 'ajustes' para lograr unas ganancias de "cuatro o cinco millones", tal y como publica 'El País'. "Hacemos actividad que nos perjudica", dice el CEO.

La Comunidad de Madrid convoca de urgencia a la empresa gestora

Los audios han provocado una gran polémica y la reacción de la Comunidad de Madrid no se ha hecho esperar. Desde la capital aseguran que no se han detectado "incumplimientos".

No obstante, la Comunidad de Madrid ha convocado de urgencia a la cúpula directiva del grupo Ribera, que gestiona el hospital de Torrejón, para "constatar la adecuada prestación del servicio".

PSOE y Más Madrid anuncian acciones legales contra Ayuso

Tanto Más Madrid como el PSOE han anunciado este miércoles que emprenderán acciones legales contra Isabel Díaz Ayuso al considerar que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha permitido que el hospital de Torrejón seleccionara pacientes y rechazara la atención de algunos de ellos priorizando los beneficios económicos.

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, acusa directamente a Ayuso y al Partido Popular a través de un mensaje en sus redes sociales: "Este es el modelo sanitario del PP, dejar la sanidad en manos de empresas que seleccionan a los pacientes priorizando los beneficios económicos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

¿Es seguro comer carne de cerdo? ¿hay riesgo de desabastecimiento?: los expertos resuelven las dudas sobre la peste porcina

Peste porcina africana

Publicidad

Economía

Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz

El gestor del hospital de Torrejón ordena rechazar pacientes para obtener un mayor beneficio económico

Jabalíes en Barcelona

Alerta por la superpoblación de jabalíes en España: "Comparto prácticamente mi vida con ellos"

Imagen de archivo de un coche eléctrico

Pedro Sánchez anuncia 400 millones en ayudas directas para la compra de vehículos eléctricos

Pago paro SEPE
Paro

Qué día se cobra el paro en diciembre de 2025: estos los bancos que lo adelantan

Granja de cerdos
Peste porcina

El precio del cerdo se desploma hasta un 17% tras los casos de peste porcina en Cataluña

El Gobierno firma con sindicatos un acuerdo para la mejora de las condiciones de los funcionarios
Salarios

Los funcionarios cobran 1.000 euros más al mes que en la empresa privada: la brecha salarial se dispara

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la subida de los sueldos de los más de tres millones de funcionarios. De media cobrarán unos 120 euros adicionales cada mes. Mientras la brecha salarial entre el sector público y privado se amplía.

Hacienda aplaza un año, hasta 2027, la entrada en vigor del sistema de facturación digital 'Verifactu'
Verifactu

Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del 'Verifactu', el sistema de facturación para pymes y autónomos

El Gobierno ha decidido retrasar un año la entrada en vigor de la obligación de que alrededor de 1,4 millones de empresas tuvieran que empezar a emitir sus facturas por medio del sistema conectado a la Agencia Tributaria, conocido como 'Verifactu'.

Oficina de empleo

El paro se reduce en 18.805 personas y noviembre resta 14.358 de afiliados a la Seguridad Social

Imagen de archivo del avión A320neo de Airbus

Airbus descubre un nuevo problema en el fuselaje en los aviones A320 tras el fallo en los controles de vuelo

Peste porcina africana

¿Es seguro comer carne de cerdo? ¿hay riesgo de desabastecimiento?: los expertos resuelven las dudas sobre la peste porcina

Publicidad