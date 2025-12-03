El gestor del hospital de Torrejón ordena rechazar pacientes para obtener un mayor beneficio económico

La empresa que gestiona el hospital de Torrejón, público pero de gestión privada, ha ordenado rechazar pacientes con el objetivo de obtener un mayor beneficio económico.

En unos audios que publica el periódico 'El País', el CEO del grupo Ribera, la empresa gestora del hospital, ha dado instrucciones para alargar las listas de espera de los pacientes a costa de realizar menos intervenciones con el objetivo de ahorrar costes y obtener un mayor beneficio.

"Hacemos actividad que nos perjudica"

Esas grabaciones, en las que se escucha al CEO del grupo Ribera durante una reunión con otros directivos, el propio Pablo Gallart pide llevar a cabo estos 'ajustes' para lograr unas ganancias de "cuatro o cinco millones", tal y como publica 'El País'. "Hacemos actividad que nos perjudica", dice el CEO.

La Comunidad de Madrid convoca de urgencia a la empresa gestora

Los audios han provocado una gran polémica y la reacción de la Comunidad de Madrid no se ha hecho esperar. Desde la capital aseguran que no se han detectado "incumplimientos".

No obstante, la Comunidad de Madrid ha convocado de urgencia a la cúpula directiva del grupo Ribera, que gestiona el hospital de Torrejón, para "constatar la adecuada prestación del servicio".

PSOE y Más Madrid anuncian acciones legales contra Ayuso

Tanto Más Madrid como el PSOE han anunciado este miércoles que emprenderán acciones legales contra Isabel Díaz Ayuso al considerar que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha permitido que el hospital de Torrejón seleccionara pacientes y rechazara la atención de algunos de ellos priorizando los beneficios económicos.

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, acusa directamente a Ayuso y al Partido Popular a través de un mensaje en sus redes sociales: "Este es el modelo sanitario del PP, dejar la sanidad en manos de empresas que seleccionan a los pacientes priorizando los beneficios económicos".