Los venezolanos atrapados en Barajas siguen esperando volver a casa

Más de 40 personas siguen a la espera de que las aerolíneas Estelar y Laser les reubiquen para poder viajar a América.

Víctor Briegas
Publicado:

Cansados, sin esperanza y buscando una solución. Así se encuentran más de 40 venezolanos que tenían previsto viajar a su país la semana pasada y que, sin embargo, continúan atrapados en el aeropuerto de Barajas. La decisión de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, emitida el pasado 24 de diciembre, de extremar la precaución al sobrevolar Venezuela por riesgos de seguridad en su espacio aéreo, ha provocado que sus vuelos sigan sin despegar rumbo a Caracas.

La situación, sin embargo, no ha afectado a todos por igual. Los pasajeros con billetes de aerolíneas europeas como Iberia han recibido el reembolso o han sido reubicados en vuelos alternativos con destino Medellín. Pero quienes compraron sus billetes en las compañías Estelar y Laser continúan sin respuesta y sin ningún plan de viaje confirmado.

Muchos de ellos están desesperados. No pueden pagar una noche de hotel y han permanecido días dentro del aeropuerto para resguardarse del frío de Madrid. Temen salir porque, al no tener billete válido, podrían no volver a entrar y quedar desamparados en la calle. Durante el último fin de semana de noviembre, Cruz Roja y la Comunidad de Madrid pudieron alojarlos temporalmente en albergues, pero el lunes tuvieron que regresar de nuevo a Barajas.

Reciben la ayuda de otros venezolanos

Sobreviven gracias a la solidaridad de otros venezolanos residentes en España, que les llevan comida, agua y productos de higiene. Entre todos han creado un fondo común para comprar pan, embutido y otros básicos, pero el dinero —y también las fuerzas— empieza a agotarse.

Este jueves 4 de diciembre fueron trasladados otra vez a albergues de Cruz Roja, de la Comunidad de Madrid y a un hostal. Les comunicaron que la embajada había hablado con AENA y que el viernes 5 de diciembre podría salir un vuelo hacia Colombia para ellos. Sin embargo, esta mañana, al regresar al aeropuerto, han descubierto que no pueden entrar: sin billetes no se les permite el acceso.

Solo quieren volver a casa para pasar la Navidad con los suyos. Pero a día de hoy no existe ninguna señal clara de cuándo podrán hacerlo.

Economía

Los venezolanos atrapados en Barajas siguen esperando volver a casa

