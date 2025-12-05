Los precios de los alimentos suben un 5'1% por Navidad: el jamón ibérico y las ostras alcanzan máximos históricos

Los precios han vuelto a subir. Este hecho ya es una realidad que notamos en nuestro bolsillo. Los precios de los alimentos han incrementado su precio hasta en un 5'1%, según el observatorio de precios llevado a cabo por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Un crecimiento similar al del año pasado cuando los alimentos subieron un 5'2% su valor.

El estudio ha analizado 16 productos de alta demanda por estas fechas en mercados municipales, supermercados e hipermercados de ciudades de toda España, en concreto de Albacete, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia.

Entre los productos que se han tenido en cuenta se encuentran mariscos como langostinos, percebes, almejas y ostras; pescados como el besugo, lubina, merluza y angulas y carnes como elcordero lechal, el redondo de ternera, la pularda y el pavo. Asimismo, el jamón ibérico de cebo al corte y frutas y verduras como lombarda, piña y granada también han sido analizados.

¿Cuáles son los productos que más han subido?

Según la OCU, hasta siete alimentos alcanzan máximos históricos que son el jamón ibérico de cebo (67'52€/kg), las ostras (30'84€/kg), el cordero lechal (23'18€/kg), el redondo de ternera (20'22€/kg), el pavo (6'65€/kg), la granada (3'18€/kg) y la piña (2'19€/kg).

Se aprecia una fuere subida de las carnes. Destacan las subidas del redondo de ternera y las ostras de hasta un 19%. Los siguientes productos que más suben son la lubina y el jamón ibérico de cebo con 10% seguidas del cordero lechal (8%), la granada (9%), la piña (8%), el pavo (7%), la merluza (6%) y las almejas (6%).

A la inversa están los langostinos, angulas y percebes que mantienen su valor. Por su parte, la lombarda (-1%), el besugo (-3%), y la pularda (16%) han bajado sus precios.

De esta manera, las cenas navideñas se plantean como las más caras de los últimos años.

Nos gastaremos 1.300 euros de media por persona en Navidad

Tal y como recoge la Asociación Española de Consumidores, nos gastaremos de media por persona 1.300 euros. La Navidad más cara será en Madrid, donde cada madrileño invertirá 1.677 euros, seguida de Zaragoza (1.663 €), Vizcaya (1.628€) y Málaga (1.527€). Por el contrario, las más baratas serán en Almería, donde el gasto rondará los 1.128 euros. También la Navidad será más económica en Las Palmas (1.137€) y Badajoz, Lugo y Pontevedra con 1.143 € por persona.

Por su parte, los compradores gastarán más en comercios físicos (un 36%) y a través de internet (64%). No obstante, la mayoría utilizarán las compras por ambos canales: hasta un 96%. En cuando al método de pago será un 87% los que paguen por medio de tarjeta bancaria.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.