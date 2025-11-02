Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

PSOE

Puente acusa al PP de "someter a las víctimas" de la DANA a ver "a su verdugo", Carlos Mazón, en el funeral de Estado

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha arremetido contra el Partido Popular por la presencia del presidente valenciano, Carlos Mazón, en el funeral de Estado por las víctimas de la DANA.

Puente acusa al PP de &quot;someter a las v&iacute;ctimas&quot; de la DANA a ver &quot;a su verdugo&quot;, Carlos Maz&oacute;n, en el funeral de Estado

Puente acusa al PP de "someter a las víctimas" de la DANA a ver "a su verdugo", Carlos Mazón, en el funeral de EstadoEuropa Press

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado al PP de haber "sometido" a las víctimas de la DANA en la Comunidad Valenciana a ver al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en el funeral de Estado celebrado por las víctimas de la catástrofe.

"¿En qué cabeza cabe que hubiera que someter a las víctimas a ver a quien consideran su verdugo en el funeral en el que rendían tributo a sus familiares?", ha cuestionado Puente durante su intervención en la Fiesta de la Rosa del PSOE, en Candeleda (Ávila), según declaraciones recogidas por Europa Press.

Puente ha reconocido que, aunque era "evidente" que Mazón debía asistir al acto por su cargo institucional, "nunca tenía que haber llegado en tal calidad" si el PP fuera, en sus palabras, "un partido decente, sensato, cabal y respetuoso con la gente".

"Fue un homenaje tremendamente duro"

El ministro, que también asistió al funeral, describe el acto como "tremendamente duro" y se ha referido a los "lamentos y gritos" de los familiares hacia Mazón, a quien considera "responsable" de la tragedia por "dejación de sus responsabilidades".

Puente considera que la asistencia del presidente valenciano al funeral debe llevar a una "reflexión mayor", ya que demuestra, a su juicio, que el PP está "dispuesto a tensar las cuerdas de este país hasta límites insospechados".

Críticas a la estrategia del PP

"No tenemos una derecha homologable a otras derechas europeas", ha afirmado Puente, quien ha reprochado al PP su "negación de la realidad" y su falta de voluntad para "arrojar luz" sobre los fallos ocurridos tanto en la gestión de la DANA como en los cribados de cáncer en Andalucía.

El ministro ha criticado además que el PP "quiera comisiones de investigación para preguntarle a Pedro Sánchez por su hermano", pero no una para esclarecer "dónde ha ocurrido el fallo para que miles de mujeres andaluzas vivan hoy en la incertidumbre de si tienen o no un cáncer".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Guardiola celebra el "cambio de opinión" del Gobierno sobre Almaraz y el peso cae sobre el Consejo de Seguridad Nuclear

Imagen de la presidenta de Extremadura, María Guardiola

Publicidad

España

Imagen de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, durante una rueda de prensa, en la sede del PP.

Cuca Gamarra exige la dimisión de García Ortiz para evitar "una profunda crisis de imagen y credibilidad ante la sociedad española"

Puente acusa al PP de "someter a las víctimas" de la DANA a ver "a su verdugo", Carlos Mazón, en el funeral de Estado

Puente acusa al PP de "someter a las víctimas" de la DANA a ver "a su verdugo", Carlos Mazón, en el funeral de Estado

El president de la Generalitat, Carlos Mazón.

Génova sopesa tres salidas para Mazón: relevo interno, interinidad con Vox o adelanto electoral

Cargos del PP dan por "amortizado" a Mazón aunque Feijóo no forzará su salida por ahora y esperará a las elecciones
Comunidad Valenciana

Feijóo y Mazón se reúnen hoy para hablar sobre el "contexto político" de la Comunidad Valenciana

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Juicio Fiscal General

Juicio al Fiscal General: ¿Por qué Álvaro García Ortiz se sentará en el banquillo?

Tribunal Supremo.
Caso Koldo

El PP cree que el blanqueo y la financiación irregular "sobrevuelan" Ferraz

La posible investigación por parte de la Audiencia Nacional de las cuentas del PSOE sigue centrando el debate político. El PP creen que el blanqueo y la financiación irregular sobrevuelan la sede de Ferraz. Los socialistas hoy no entran en el tema.

El Gobierno acusa al PP de apelar a la violencia por el comentario de Tellado sobre "cavar la fosa" del Gobierno
PARTIDO POPULAR

Tellado acusa al PSOE de "blanqueo y financiación irregular" y dice que Sánchez está "acorralado política y judicialmente"

El secretario general del PP asegura que el auto del Supremo evidencia "indicios de delito en Ferraz" y reclama elecciones anticipadas: "España merece un gobierno con palabra".

Montero exige a Juanma Moreno un "presupuesto digno" para exhumar a todas las víctimas del franquismo

Montero exige a Juanma Moreno un "presupuesto digno" para exhumar a todas las víctimas del franquismo

Imagen de la presidenta de Extremadura, María Guardiola

Guardiola celebra el "cambio de opinión" del Gobierno sobre Almaraz y el peso cae sobre el Consejo de Seguridad Nuclear

Mazón, un año después: "Hubo cosas que pudieron funcionar mejor"

Mazón se desbanca como candidato del PP en las próximas elecciones valencianas y señalan a Vicente Mompó como posible sustituto

Publicidad