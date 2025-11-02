Puente acusa al PP de "someter a las víctimas" de la DANA a ver "a su verdugo", Carlos Mazón, en el funeral de Estado

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado al PP de haber "sometido" a las víctimas de la DANA en la Comunidad Valenciana a ver al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en el funeral de Estado celebrado por las víctimas de la catástrofe.

"¿En qué cabeza cabe que hubiera que someter a las víctimas a ver a quien consideran su verdugo en el funeral en el que rendían tributo a sus familiares?", ha cuestionado Puente durante su intervención en la Fiesta de la Rosa del PSOE, en Candeleda (Ávila), según declaraciones recogidas por Europa Press.

Puente ha reconocido que, aunque era "evidente" que Mazón debía asistir al acto por su cargo institucional, "nunca tenía que haber llegado en tal calidad" si el PP fuera, en sus palabras, "un partido decente, sensato, cabal y respetuoso con la gente".

"Fue un homenaje tremendamente duro"

El ministro, que también asistió al funeral, describe el acto como "tremendamente duro" y se ha referido a los "lamentos y gritos" de los familiares hacia Mazón, a quien considera "responsable" de la tragedia por "dejación de sus responsabilidades".

Puente considera que la asistencia del presidente valenciano al funeral debe llevar a una "reflexión mayor", ya que demuestra, a su juicio, que el PP está "dispuesto a tensar las cuerdas de este país hasta límites insospechados".

Críticas a la estrategia del PP

"No tenemos una derecha homologable a otras derechas europeas", ha afirmado Puente, quien ha reprochado al PP su "negación de la realidad" y su falta de voluntad para "arrojar luz" sobre los fallos ocurridos tanto en la gestión de la DANA como en los cribados de cáncer en Andalucía.

El ministro ha criticado además que el PP "quiera comisiones de investigación para preguntarle a Pedro Sánchez por su hermano", pero no una para esclarecer "dónde ha ocurrido el fallo para que miles de mujeres andaluzas vivan hoy en la incertidumbre de si tienen o no un cáncer".

