Alerta por la superpoblación de jabalíes en España: "Comparto prácticamente mi vida con ellos"

Los hemos visto en multitud de ubicaciones e incluso en los lugares más inimaginables. Jabalíes corriendo por la playa, al lado de decenas de toallas y provocando el grito de los turistas. Paseando por el parque de cualquier urbanización de barrio o incluso intentando morder al perro de un vecino. Están por todos lados y parece que cada vez son más.

Para algunos, convivir con jabalíes forma parte de su día a día: "Yo con ellos comparto algo que es muy importante y es mi vida, estoy con ellos quiera o no", nos dice un vecino. Vive cerca del campo y estos animales se las ingenian de cualquier manera para colarse diariamente en su parcela. Están más que acostumbrados. "Nosotros bajamos en el coche o en el autobús y los tenemos a diez metros, ya no nos dan ni miedo", nos cuentan.

Es tal el extremo que muchos aseguran que hay una superpoblación de jabalíes, "llevamos una serie de años detectando un incremento de los daños ocasionados en la agricultura y un incremento de los accidentes de tráfico causados por el jabalí lo cual eran indicadores inequívocos que las poblaciones estaban por encima de los niveles tolerables", explica Josep Escandell, presidente de la Real Federación Española de Caza.

Los ataques o los accidentes no son los únicos problemas. Ahora se suma otro más: la preocupación de los ganaderos ante el contagio de peste porcina. Estamos en época de montanera, lo que significa que los cerdos están sueltos, tienen que pastar al aire libre: "cuanto más terreno tengan los animales para comer y andar mejor será para ellos", nos cuenta Antonio Alfonso Valero, ganadero de Andalucía. Admite que están preocupados, que están teniendo un control y una vigilancia exhaustiva. En Salamanca, Nacho Mulas, que también es ganadero, coincide con esa preocupación, pero asegura tener confianza en sus compañeros de Cataluña. "Creo que lo van a controlar, pero hay preocupación porque las repercusiones económicas serian muy fuertes", admite.

En la zona cero del contagio, los efectivos de la UME, los Mossos y los agentes forestales siguen trabajando sobre el terreno para evitar que la enfermedad se propague.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.