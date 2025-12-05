Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La Gran Recogida en Mercadona alcanza los 1,6 millones de euros en donaciones para los Bancos de Alimentos

Las aportaciones de los clientes y la donación adicional de la cadena permitirán distribuir unas 1.290 toneladas de productos de primera necesidad.

Beatriz García
Publicado:

Las 1.589 tiendas de Mercadona que participaron en la Gran Recogida de los Bancos de Alimentos, organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) entre el 07 y el 16 de noviembre, lograron reunir 1.693.836 euros gracias a la solidaridad de miles de clientes. Como cada año, Mercadona también realizará una contribución propia a esta causa, que en esta edición asciende a 240.500 euros.

Estas aportaciones permitirán que los Bancos de Alimentos transformen los fondos recibidos en alrededor de 1.290 toneladas de productos de primera necesidad, cantidad que equivale a más de 16.100 carros de la compra, atendiendo a los artículos que suelen demandar y al sistema de adquisición que tienen disponible durante un año completo.

Mercadona mantiene desde hace años una colaboración estrecha con FESBAL y apuesta por la donación monetaria en caja como fórmula más eficaz para apoyar esta campaña. Este sistema permite a los Bancos de Alimentos adquirir los productos que realmente necesitan, en las cantidades adecuadas y en el momento preciso. "De este modo, se consigue atender de forma más precisa y eficiente a los beneficiarios finales. Se trata de un sistema totalmente seguro, ya que la donación se convierte en saldo directo para los Bancos de Alimentos", afirma Jesús Sánchez, gerente de Acción Social de Mercadona.

Además de su eficiencia, este modelo de donación resulta más sostenible, ya que reduce desplazamientos, procesos de clasificación y almacenaje innecesario, logrando que la ayuda llegue antes, en mejores condiciones y con menor impacto ambiental. A ello se suman las ventajas fiscales para los donantes, que pueden desgravar sus aportaciones al quedar reflejadas en el ticket de compra.

Tarjetas Sociedad: una herramienta para dignificar la ayuda

En su compromiso con las entidades sociales, Mercadona lleva años impulsando la implementación de las Tarjetas Sociedad, un sistema que permite canalizar la ayuda social otorgando a los usuarios la posibilidad de realizar su compra completa en el supermercado, del mismo modo que cualquier cliente. "Contribuye a dignificar el acto de compra, integrar al usuario y contribuir a mejorar su situación de vulnerabilidad", explica Sánchez.

Las Tarjetas Sociedad funcionan como cualquier otra tarjeta prepago: se activan con un importe determinado y pueden utilizarse en varias compras hasta agotar el saldo, sin obligación de consumirlo de una sola vez. Este modelo ofrece autonomía, flexibilidad y una experiencia más normalizada para quienes reciben la ayuda.

