Qué día se cobra el paro en diciembre de 2025: estos los bancos que lo adelantan

Cuando dejamos de trabajar, sea por un despido o porque se acaba el contrato, siempre queremos saber cuándo vamos a recibir la paga que nos corresponde por desempleo. Es fundamental para poder organizarse, llevar al día los gastos del hogar o de la familia y poder cubrir cualquier imprevisto.

Es el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la entidad que se encarga de esta tarea y la que establece el período concreto en el que se abonan las prestaciones. Depende mucho del plazo establecido que tenga cada entidad bancaria que te permitan abonar antes el dinero o no. Por eso recuerda siempre mirar que día ingresaras esa bonificación.

¿Que día cobramos el paro en diciembre?

Si quieres saber qué día vas a recibir las prestaciones y subsidios, será en el plazo habitual. Es decir, entre el día 10 y el día 15 de cada mes, ya que siempre funciona a mes vencido. Actualmente, si tú le pides a tu entidad financiera no habrá ningún problema para que recibas una semana antes el dinero ya que tienen un acuerdo con el SEPE.

Fecha de cobro del paro de diciembre 2025 por cada banco

A partir del 4 de diciembre

Banco Santander

Openbank

A partir del 10 de diciembre

Banco Sabadell

BBVA

CaixaBank

Bankinter

Hacia el 11 de diciembre

Ibercaja

Abanca

ING

Requisitos para cobrar el paro

Para cobrar el paro, es necesario que cumplas con estos requisitos establecidos por el SEPE. Los principales son:

Ser miembro de la Seguridad Social , habiendo aportado las cuotas dirigidas a la prestación por desempleo.

, habiendo aportado las cuotas dirigidas a la prestación por desempleo. Comprometerse a buscar activamente un nuevo empleo , no vale la opción de quedarte sin trabajo y no buscar otro nuevo empleo.

, no vale la opción de quedarte sin trabajo y no buscar otro nuevo empleo. Cotizar, al menos, 360 días en los últimos 6 años.

en los últimos 6 años. Que la causa de despido no sea denunciable por parte del trabajador .

. Inscribirse en el registro de demandante de empleo (INEM).

(INEM). No ser mayor de 65 años

No percibir una retribución económica por un trabajo que se realice por cuenta propia o ajena.

Si te encuentras en una de las situaciones que comentamos, el subsidio por desempleo puedes pedirlo 15 días después de que te despidan del trabajo.

Según la información del SEPE, las personas que tengan trabajado 180 días y acrediten hijos a su cargo u otra consideración justificada, pueden cobrar el subsidio con una duracion de 21 meses.

En la práctica los seis primeros meses se ingresan con el primer tramo de cuantía; del mes 7 al 12 se aplica el segundo; y desde el mes 13 hasta completar los 21 meses se percibe el último tramo.

Siempre puedes consultar la página oficial del SEPE y mirar toda la información que necesites en relación al desempleo.

