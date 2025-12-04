Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

SUBIDA SALARIAL

¿Cuándo se hará efectiva la subida salarial para los funcionarios públicos?: así es la medida aprobada por el Gobierno

El Gobierno y los sindicatos cierran esta medida de la que se beneficiarán hasta 3 millones de funcionarios públicos.

El ministro para la Transformaci&oacute;n Digital, &Oacute;scar L&oacute;pez

El ministro para la Transformación Digital, Óscar LópezEFE/ Mariscal

Publicidad

Beni López
Publicado:

El Gobierno y los sindicatos UGT y CSIF han acordado, a través del Real Decreto-Ley, una subida salarial para los empleados públicos. Un incremento dirigido al personal de las Administraciones públicas de un 2'5% de cara a este año con sucesivas subidas en los próximos años. Una medida con la que Óscar López, el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, lo define como un acuerdo "excelente para la función pública".

Tal y como recoge el Real Decreto-ley 14/2025 de 2 de diciembre, la subida salaria se aplicará entre 2025 y 2028. En 2025 se establece una subida salarial "consolidable" del 2'5%.

Una medida que viene dada para prorrogar "determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social"·

Un porcentaje que evolucionará con otra subida salarial del 1'5% de cara a 2026. A su vez, se aplicará otra subida del 0'5% para ese mismo año "si la variación del IPC en 2026 es igual o superior al 1,5 por ciento".

¿De cuánto es la subida salarial?

La subida del salario para los funcionarios será del 2'5% este año, con efecto retroactivo desde el mes de enero. De cara a 2026 de 1'5% con retribuciones incrementadas vigentes al 31 de diciembre de 2026. En 2027 será de un 4'5% y de un 2% para 2028.

El acuerdo va dirigido para los tres millones de empleados públicos que incrementaran sus retribuciones hasta en un 11%. De esta forma, se trata de modernizar la función pública y dar mejores servicios a los ciudadanos, según avanzan desde el Gobierno.

¿Cuándo se hará efectiva la medida?

Según el Real Decreto, dicha subida se hará efectiva durante los ejercicios de 2026, 2027 y 2028 o desde el mes de diciembre de 2025. No obstante, la medida se tendrá que ratificar en el Congreso de los Diputados.

No obstante, habrá que esperar a las subidas de 2027 y 2028, puesto que la legislatura terminará en 2027.

Aspectos a tener en cuenta

Aunque eso sí, cabe matizar que "la cantidad vincula a todas, la forma de pago dependerá de lo que cada administración acuerde" según ha detallado el ministro Óscar López.

Además, según avanzan desde Moncloa, las administraciones públicas establecerán el calendario de abono de los importes y atrasos relativos a 2025, según lo que acuerden los sindicatos.

También se plantea una revisión en el año 2026 de quienes tienen complemento de residencia e insularidad para los servidores públicos en Baleares y Canarias.

El Gobierno sobre la medida

Por su parte, el Ejecutivo ha defendido esta medida con, según expresa, se refuerza el estado de bienestar "tras siete años de recortes tanto en el número como en las condiciones de trabajo de los funcionarios".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

¿Es seguro comer carne de cerdo? ¿hay riesgo de desabastecimiento?: los expertos resuelven las dudas sobre la peste porcina

Peste porcina africana

Publicidad

Economía

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López

¿Cuándo se hará efectiva la subida salarial para los funcionarios públicos?: así es la medida aprobada por el Gobierno

Lista de cursos del SEPE gratis y online

Cursos sepe gratis y online diciembre 2025: descubre la formación que te ayudará a encontrar trabajo

Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz

El gestor del hospital de Torrejón ordena rechazar pacientes para obtener un mayor beneficio económico

Jabalíes en Barcelona
Peste porcina

Alerta por la superpoblación de jabalíes en España: "Comparto prácticamente mi vida con ellos"

Imagen de archivo de un coche eléctrico
COCHE ELÉCTRICO

Pedro Sánchez anuncia 400 millones en ayudas directas para la compra de vehículos eléctricos

Pago paro SEPE
Paro

Qué día se cobra el paro en diciembre de 2025: estos los bancos que lo adelantan

Aquí te desvelamos los días que puedes cobrar el paro u otras prestaciones si estás en situación de desempleo.

Granja de cerdos
Peste porcina

El precio del cerdo se desploma hasta un 17% tras los casos de peste porcina en Cataluña

Se trata de la mayor bajada de precio en una década mientras la ternera se encarece un 18% en un año.

El Gobierno firma con sindicatos un acuerdo para la mejora de las condiciones de los funcionarios

Los funcionarios cobran 1.000 euros más al mes que en la empresa privada: la brecha salarial se dispara

Hacienda aplaza un año, hasta 2027, la entrada en vigor del sistema de facturación digital 'Verifactu'

Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del 'Verifactu', el sistema de facturación para pymes y autónomos

Oficina de empleo

El paro se reduce en 18.805 personas y noviembre resta 14.358 de afiliados a la Seguridad Social

Publicidad