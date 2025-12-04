¿Cuándo se hará efectiva la subida salarial para los funcionarios públicos?: así es la medida aprobada por el Gobierno

El Gobierno y los sindicatos UGT y CSIF han acordado, a través del Real Decreto-Ley, una subida salarial para los empleados públicos. Un incremento dirigido al personal de las Administraciones públicas de un 2'5% de cara a este año con sucesivas subidas en los próximos años. Una medida con la que Óscar López, el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, lo define como un acuerdo "excelente para la función pública".

Tal y como recoge el Real Decreto-ley 14/2025 de 2 de diciembre, la subida salaria se aplicará entre 2025 y 2028. En 2025 se establece una subida salarial "consolidable" del 2'5%.

Una medida que viene dada para prorrogar "determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social"·

Un porcentaje que evolucionará con otra subida salarial del 1'5% de cara a 2026. A su vez, se aplicará otra subida del 0'5% para ese mismo año "si la variación del IPC en 2026 es igual o superior al 1,5 por ciento".

¿De cuánto es la subida salarial?

La subida del salario para los funcionarios será del 2'5% este año, con efecto retroactivo desde el mes de enero. De cara a 2026 de 1'5% con retribuciones incrementadas vigentes al 31 de diciembre de 2026. En 2027 será de un 4'5% y de un 2% para 2028.

El acuerdo va dirigido para los tres millones de empleados públicos que incrementaran sus retribuciones hasta en un 11%. De esta forma, se trata de modernizar la función pública y dar mejores servicios a los ciudadanos, según avanzan desde el Gobierno.

¿Cuándo se hará efectiva la medida?

Según el Real Decreto, dicha subida se hará efectiva durante los ejercicios de 2026, 2027 y 2028 o desde el mes de diciembre de 2025. No obstante, la medida se tendrá que ratificar en el Congreso de los Diputados.

No obstante, habrá que esperar a las subidas de 2027 y 2028, puesto que la legislatura terminará en 2027.

Aspectos a tener en cuenta

Aunque eso sí, cabe matizar que "la cantidad vincula a todas, la forma de pago dependerá de lo que cada administración acuerde" según ha detallado el ministro Óscar López.

Además, según avanzan desde Moncloa, las administraciones públicas establecerán el calendario de abono de los importes y atrasos relativos a 2025, según lo que acuerden los sindicatos.

También se plantea una revisión en el año 2026 de quienes tienen complemento de residencia e insularidad para los servidores públicos en Baleares y Canarias.

El Gobierno sobre la medida

Por su parte, el Ejecutivo ha defendido esta medida con, según expresa, se refuerza el estado de bienestar "tras siete años de recortes tanto en el número como en las condiciones de trabajo de los funcionarios".

