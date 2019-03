El PSOE pide a Rajoy que explique qué hara para evitar el rescate

El PSOE ha solicitado la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso para que explique qué consecuencias tiene para la economía española las decisiones adoptadas esta semana por el Banco Central Europeo (BCE), así como para que detalle qué va a hacer "para impedir que España sea rescatada".

Así lo ha anunciado este viernes en rueda de prensa la secretaria de Política Económica y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero, quien después de la comparecencia del presidente para hacer balance de los primeros meses de Gobierno ha respondido que en este tiempo el Ejecutivo "ha dilapidado la confianza" en España, "perjudicando su imagen en el exterior y dedicándose a hablar mal de todo lo que tenemos y lo que somos".

Para la dirigente socialista, "desde que gobierna el PP todo ha empeorado" porque han sido "siete meses llenos de errores" en los que, a su juicio, en lugar de lograr reducir el déficit y crear empleo, "lo que ha conseguido es más déficit, más recesión y más paro".

Rodríguez Piñero ha reprochado al Ejecutivo que "carece de un plan económico y de una estrategia de crecimiento" y que "sólo ha conseguido empobrecer" la situación de los ciudadanos y "empeorar todo lo que iba bien" antes de que el PP ganara las elecciones generales.

En este sentido, ha pedido a Rajoy que "mire a la cara" a los españoles y se atreva a decir que "no es cierto que las reformas tengan efectos inmediatos" cuando ha recortado el subsidio por desempleo o ha puesto en marcha una reforma laboral con "despido libre y gratuito que sólo lleva a más paro".

También ha mencionado la subida de las tasas universitarias, el aumento del IVA o del IRPF. "Lo que se consigue es un empobrecimiento masivo de la población", ha denunciado.

Además, Rodríguez Piñero ha recordado que el Gobierno aún no ha decidido si prorroga el Plan Prepara, la ayuda de 400 euros a los parados de larga duración, y le ha pedido que "mire a las familias que tienen a todos sus miembros en el paro".

Así, le ha advertido de que si no convoca un Consejo de Ministros antes de que finalice este programa el próximo 15 de agosto, la decisión "ya estará tomada".

Para la responsable económica del PSOE, "lo peor" de los siete meses de Ejecutivo de Rajoy es que "ha dilapidado la confianza" en España, "perjudicando su imagen en el exterior, dedicándose a hablar mal de todo lo que tenemos y lo que somos". "España no se merece un presidente y un Gobierno que no confían en su país, que no reconoce sus fortalezas", ha remarcado.

Así pues, tras afirmar que "España no es un bono basura", ha pedido a Rajoy que "deje de esconderse detrás" del primer ministro italiano, Mario Monti y "hable bien de nuestro país para recuperar la confianza porque esto es lo que se ha hundido como consecuencia de sus improvisaciones y errores", lo que se ve, ha añadido, con la subida en la prima de riesgo y de los intereses que se pagan por la emisión de deuda.

Por todo ello, Rodríguez Piñero ha insistido al decir al Gobierno que para recuperar la confianza "se requiere liderazgo", que es "la capacidad de convencer e influir", para lo cual considera necesario que Rajoy "despliegue una agenda internacional" y no se quede "encerrado en La Moncloa como lleva desde el 29 de junio", cuando asistió a la última reunión del Consejo Europeo.

"Se trata de decir que somos un país que no se merece ser intervenido. Rajoy tiene que trabajar para evitarlo; esta debe ser la prioridad", ha afirmado la dirigente socialista, para luego añadir que su partido "no se resigna al rescate", por lo que ha prometido que ayudará al Gobierno para que no se vea obligado a pedir la intervención de la economía española.

Los países más fuertes son los más unidos, pero el Gobierno de Rajoy gobierna a golpe de decreto, confrontando territorios. España necesita un Gobierno capaz de alcanzar acuerdos y para ello hace falta dialogar, consensuar. Para eso esta el PSOE, para echar una mano para salir de la crisis, pero no como lo hace el Gobierno", ha subrayado.