El PSOE ve de "extrema gravedad" que Rajoy no explique el rescate en el Congreso

La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, considera de "una extrema gravedad" que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no tenga intención alguna de explicar en el Pleno de la Cámara Baja el rescate a la banca española decidido este fin de semana por el Eurogrupo y ha apuntado que "los españoles se merecen esto".



En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Rodríguez se ha manifestado en estos términos tras conocer el rechazo del PP en la Junta de Portavoces a las peticiones de comparecencia planteadas por todos los grupos de la oposición para que Rajoy acuda al Congreso a dar cuenta de los detalles del citado rescate financiero y de sus consecuencias.

La dirigente socialista ha censurado que los 'populares' hayan justificado su oposición a las explicaciones de Rajoy en sede parlamentaria alegando que no las ven necesarias, un veto éste Rodríguez que, a su juicio, es de "extrema gravedad".

"No se puede hurtar a los españoles un debate que nos afecta a todos", asegura

La portavoz del primer partido de la oposición ha denunciado que el pasado sábado, "el día más difícil" que vivió España como país desde el inicio de la crisis, Rajoy dimitiera de su responsabilidad como presidente del Gobierno al declinar explicar a los españoles el rescate al sistema bancario español.

Fue 24 horas después, según ha recordado Rodríguez, cuando el presidente del Gobierno decidió hacerlo y además "con una enorme irresponsabilidad".

De ahí la necesidad, ha dicho, de que Rajoy, que no especificó el plazo ni las condiciones, ni las obligaciones ni los intereses que habrá de pagar España por ese préstamo en su comparecencia antes los medios del pasado domingo, "dé la cara" en el Congreso. Es más, ha llegado a decir que si no lo hace, "esa no comparecencia le va a acompañar toda la legislatura".

"No se puede hurtar a los españoles un debate que nos afecta a todos. Es inaceptable", ha proclamado Rodríguez apuntando que el jefe del Ejecutivo también debe explicar las versiones contradictorias que hay sobre quién presionó a quién para que Europa concediese a España ayuda para sus bancos.

Entre otros, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ha desmentido este martes a Rajoy apuntando que fue él quien le convenció para que pidiera a la UE un rescate de hasta 100.000 millones de euros para la banca española. "

El menos crítico con Rajoy ha sido el portavoz de Ciu mientras que el portavoz popular pone sobre la mesa la agenda internacional de Rajoy para justificar la fecha de la comparecencia, después del consejo europeo de finales de junio.

Son semanas muy decisivas en las que se van a despejar muchas dudas, como el resultado de las elecciones griegas o las auditorias para saber el dinero que necesitan los bancos.

Antes de Rajoy, el PP ha anunciado que comparecerá el ministro de Economía, Luis de Guindos, para explicar el rescate financiero a la banca.