El precio de la vivienda en 2025 se dispara un 12,7% y registra la mayor subida desde 2007

El precio de la vivienda en 2025 se ha disparado una media del 12,7% que supone 4,3 puntos más de lo que subió en 2004. Además este sería el mayor repunte desde 2007, cuando subió un 9,8% en plena burbuja inmobiliaria, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV). Según los datos registrados ya son 12 años seguidos los que las casas siguen incrementando su precio. En 2025 se llegan a triplicar la subida registrada en 2023.

La vivienda nueva subió una media del 11,3% en 2025. Mientras que la vivienda usada se disparó un 12,9% en 2024, también su mayor alza desde 2007, cuando creció un 8,2%. Murcia, Aragón, Castillla y León y La Rioja son las comunidades que han marcado los mayores repuntes. Por su parte, Cataluña (+11,3%), Castilla-La Mancha (+11,5%) y Cantabria y Canarias, muestran las subidas más valoradas. En el cuarto trimestre de 2025, los precios de la vivienda presentaron tasas anuales positivas en todas las comunidades y ciudades autónomas, en su totalidad con crecimientos de dos dígitos.

Todo esto ocurre en un contexto marcado por la falta de vivienda disponible en España para atender a una demanda creciente, lo que sigue presionando al alza los precios y agravando las dificultades de acceso, especialmente, entre los jóvenes y aquellos con menos recursos.

Ejecuciones hipotecarias

El INE ha publicado también este viernes datos provisionales del número de ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual o embargos, que han crecido un 21,4% en 2025, la mayor subida desde 2021, hasta alcanzar 10.850 procedimientos, de los cuales un 31,8 % (3.460) se registraron en el último trimestre del año.

Entre octubre y diciembre, el 6,4 % de las ejecuciones hipotecarias fueron sobre viviendas nuevas, que subieron un 13,7 %, y el 93,6 % sobre usadas, que aumentaron un 32,3 %.