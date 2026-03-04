Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los primeros españoles atrapados en Oriente Próximo en llegar a España: "Qué miedo hemos pasado"

Un avión con 175 españoles llegó anoche al Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid Barajas. Llevaban días atrapados en Oriente sin poder regresar a casa.

Llegada al aeropuerto de Barajas de un grupo de españoles evacuados por el conflicto en Oriente Medio

Llegan a España los primeros españoles atrapados en Oriente Próximo | EFE

Miriam Felipe
Publicado:

A muchos el estallido del conflicto entre EE.UU e Irán les ha pillado de vacaciones o en mitad de un viaje laboral. Ahora están atrapados en mitad del conflicto ya que desde el fin de semana se encuentra cerrado el espacio aéreo y se han cancelado todos los vuelos desde Catar, Emiratos Árabes o Arabia Saudí, entre otros países de la zona.

El avión que llegó anoche desde Abu Dabi a Madrid fue el primero en el que volvían españoles. En el viajaban casi 200 personas que durante varios días han tenido que alojarse en diferentes hoteles hasta esperar una solución que les permitiera regresar a casal. En el aeropuerto se han vivido momentos muy emocionantes y reencuentros muy emotivos cargados de sentimiento. La sala de espera de la terminal de llegadas del aeropuerto se inundó de abrazados e incluso llantos cuando las puertas se abrieron con los primeros pasajeros. "Tengo ganas de llorar ahora mismo", explicaba una de las pasajeras antes de dirigirse a los medios de comunicación.

Momentos de miedo y confusión

Cientos de familiares esperaban emocionados para poder abrazarles "menos mal que ya estás aquí", "Qué miedo hemos pasado", eran mensajes que se repetían constantemente anoche en el aeropuerto. "Ha sido difícil, estamos super agradecidos de haber llegado", expresaba una de las pasajeras. Son solo unos pocos los afortunados que ya están de vuelta en nuestro país. Durante días han estado en contacto con la compañía aérea que es quién les proporciono ayuda e información sobre posibles vuelos y alternativas.

También aseguran que han estado pendientes de la embajada y de los mensajes y comunicados, especialmente a través de redes sociales, del Ministerio de Asuntos Exteriores. Sin embargo, hay muchos que se quejan de la falta de información y comunicación por parte de las instituciones. Otros en cambio, agradecen la ayuda recibida y la posibilidad de haber sido de los primeros en volver.

La mayoría de ellos vivieron en primera persona los ataques, escucharon las explosiones desde sus hoteles y sufrieron momentos de mucha incertidumbre con cancelaciones, sin transporte alternativo y en una zona muy lejos de casa. Todo ello pudieron contarlo a anoche a la prensa.

Aún quedan muchos españoles por volver

Otros en cambio aún no han tenido tanta suerte. El Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares ha anunciado esta misma tarde que mañana saldrán los primeros 22 españoles desde Irán en un acción que cubrirá sus necesidades. Esos pasajeros ya habrían cruzado al frontera de Azerbaiyán y se encuentra a salvo. Se espera que en los próximos días se produzcan mas evacuaciones tanto de Irán como de los países vecinos que se están viendo afectados.



