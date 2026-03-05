Sin trabajo estable a los 50 años: las oposiciones se disparan como refugio laboral

Buscan seguridad laboral, un sueldo estable y un trabajo de calidad, son opositores. Un sector que ha crecido mucho en los últimos años gracias a los mayores de 50 años que suman ya un 18 % más que en 2019.

Según Víctor Cabeza, preparador de opositores desde hace casi de 20 años, "el perfil del opositor nunca ha sido el de una persona joven pero sí que hemos notado en nuestras aulas que en los últimos años la edad media se ha incrementado bastante y un elevado porcentaje de nuestros alumnos ronda los 50 años". Y entre las razones destaca la dificultad para reinsertarse en el mercado laboral y para encontrar un empleo de calidad con esa edad. “Muchos vienen de la empresa privada con trabajos inestables o empresas sin mucho futuro y ven en el empleo público su tabla de salvación”.

Y aunque la edad podría suponer a priori una desventaja en relación a las mentes más lúcidas de los jóvenes estudiantes universitarios, las necesidades de las personas maduras convierten esa madurez en poder. Así nos lo explica Carlos Cedrés, opositor de 49 años.

"Somos mucho más constantes y muy estrictos con las horas de estudio, creo que los jóvenes se distraen más, sin contar con que nosotros tenemos muchas cosas en juego, muchas obligaciones económicas y familiares que hacen que nos motivemos cada día". Carlos ha sido uno de los últimos en incorporarse a esta academia, lleva tan solo dos meses opositando pero tiene claro que no tiene otra salida porque no hay trabajos de calidad para su edad.

La situación de Thomas es similar, tiene 53 años y acaba de conseguir su plaza de funcionario de Estado después de casi diez años de estudio y varios exámenes. Para él la clave es la perseverancia: "con 47 años no encontraba un empleo salvo en una empresa de trabajo temporal, me veía sin futuro y estuve una época donde apenas tenía ingresos". "Vi en la carrera pública la única salida para alguien de mi edad", confiesa. Hoy, nos cuenta orgulloso, que después de obtener su plaza en propiedad, no piensa dejar de estudiar.

