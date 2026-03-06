Las empresas españolas buscan alternativas al azafrán de Irán, responsable del 90% de la producción global

Es el sexto día desde que comenzó el conflicto entre EEUU, Israel e Irán. Ya hay muchos países implicados, y aunque España ha decidido no involucrarse directamente en la escalada militar, indirectamente sí se están experimentando consecuencias en nuestro país. Aumenta la incertidumbre internacional de cuánto durará la guerra, y por tanto también la preocupación en muchos sectores.

Comenzando por el campo, donde los empresarios ya lo están notando. Los fertilizantes se han disparado un 56%, y los fabricantes de plástico también anticipan el encarecimiento de la materia prima. Los efectos llegan incluso a la industria textil, ya que muchas firmas tienen clientes en Oriente Próximo y ya hay envíos paralizados.

De Irán importamos productos como el azafrán. Es el país mayor productor y exportador mundial de esta especia, responsable de cerca del 90% de la producción global. 'Carmencita', una de las mayores empresas de especias de España comercializa alrededor de tres toneladas de azafrán al año, y garantiza el suministro para seis meses, por lo que están buscando alternativas.

"En estos momentos y previendo posibles tensiones en el suministro, contamos con 'stock' suficiente para cubrir nuestras necesidades hasta septiembre de 2026, momento en el que ya estará próxima la siguiente cosecha, que suele producirse entre finales de octubre y noviembre", han informado desde 'Carmencita' a EFE.

Un plan b para el 'oro rojo'

La empresa 'Carmencita', con sede en Novelda, busca otros países donde obtener el conocido como oro rojo. Parte de su producción se localiza en áreas próximas a Afganistán, por lo que en caso de que "la situación lo requiriera", se podría canalizar el producto a través de ese país. Por ello, de momento no encienden las alarmas: "En este momento la situación no resulta preocupante". La compañía señala que la mayor parte de esas tres toneladas de azafrán se comercializa dentro del mercado nacional, aunque hay una parte que se distribuye fuera de España.

Además, estas toneladas de azafrán representan una proporción reducida dentro de la actividad de la compañía, que cada año trabaja con más de 6.000 toneladas de especias y hierbas. Aunque su volumen dentro del negocio es menor, el azafrán posee un significado especial para la empresa, ya que fue el producto con el que comenzó la historia de la marca hace justo un siglo. Por ese motivo, explican que continúan "tratándolo con especial cuidado y procuramos garantizar siempre su disponibilidad".

