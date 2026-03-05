La guerra en Oriente Medio dispara el precio de la gasolina y amenaza con encarecer la luz

La escalada militar en Oriente Medio comienza a reflejarse en el bolsillo de los consumidores españoles. La combinación de tensión geopolítica, volatilidad del petróleo y el cierre del estrecho de Ormuz está impulsando el precio de la energía y de los combustibles. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estima que la factura de la electricidad podría aumentar alrededor de 20 euros durante este mes.

En paralelo, el coste de los carburantes ha iniciado una subida que no se veía desde el verano pasado. Tanto la gasolina como el diésel encadenan varias semanas de incrementos y alcanzan niveles que no se registraban desde finales de 2023.

El impacto del estrecho de Ormuz

El punto clave de esta tensión energética se sitúa en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del comercio mundial de petróleo. Hasta hace pocos días, el tránsito de buques petroleros era constante en este corredor marítimo. Sin embargo, el cierre anunciado en el contexto del conflicto ha alterado la circulación de barcos y ha generado inquietud en los mercados energéticos.

Este paso estratégico concentra alrededor del 20% del comercio mundial de crudo. Cualquier interrupción o amenaza sobre su actividad suele trasladarse con rapidez a los precios internacionales del petróleo y, posteriormente, a los surtidores.

El barril de Brent ha superado los 82 dólares, mientras que el petróleo Texas ha rebasado los 75 dólares. Esta presión en el mercado internacional del crudo está empujando al alza los precios de los combustibles.

Gasolina y diésel, en máximos desde 2023

El precio medio de la gasolina se sitúa actualmente en 1,486 euros por litro, lo que representa un incremento del 1% respecto a la semana anterior. En el caso del diésel, el precio alcanza los 1,441 euros por litro, con una subida del 1,26%, según el Boletín Petrolero de la Unión Europea.

Estos datos confirman que los carburantes han dejado atrás la tendencia descendente que mantenían desde noviembre y acumulan siete semanas consecutivas de subidas.

A pesar de este repunte, el coste anual sigue siendo inferior al de hace un año. Llenar un depósito medio de 55 litros de diésel supone actualmente un gasto de 79,25 euros, lo que representa 2,69 euros menos que en el mismo periodo del año pasado. Para los vehículos de gasolina, el repostaje ronda los 81,73 euros, aproximadamente cuatro euros menos que entonces.

La factura eléctrica también se encarece

El encarecimiento energético no se limita a los carburantes. La OCU calcula que la factura de la luz podría incrementarse en torno a 20 euros este mes si se mantienen las condiciones actuales del mercado situándo un gastp medio de 82 euros.

Los analistas recuerdan que los movimientos del petróleo no se trasladan de forma inmediata al consumidor final. Factores como los impuestos, los costes logísticos, la cotización específica de cada carburante o los márgenes comerciales influyen en el precio final.

Pese a la subida reciente, España mantiene todavía precios inferiores a la media europea. La gasolina de 95 octanos cuesta menos que los 1,664 euros por litro de media en la Unión Europea y los 1,722 euros de la eurozona. Lo mismo ocurre con el diésel, cuyo precio también se sitúa por debajo del promedio comunitario.

