Cursos sepe gratis y online marzo 2026

Los cursos del SEPE abarcan sectores con alta demanda laboral, como administración y gestión, informática y comunicaciones, comercio y marketing, idiomas, energías renovables, atención sociosanitaria, etc. Además, son gratuitos, lo que te permite formarte a coste 0.

Algunas de estas formaciones están vinculadas a certificados de profesionalidad, lo que incrementa las oportunidades de inserción laboral. Muchos de ellos al ser online, facilitan la conciliación y el acceso desde cualquier lugar, convirtiéndose en una herramienta clave para actualizar conocimientos, reciclarse profesionalmente y aumentar las posibilidades de encontrar un empleo en un mercado cada vez más competitivo.

Cursos del SEPE de marzo 2026 online y gratuitos: ¿de qué área son?

Si quieres aumentar tus posibilidades de empleo en marzo de 2026, estos son los cursos que puedes encontrar en el SEPE:

Cursos de sanidad : si tu rama es el sector sanitario, en el SEPE podrás descubrir una amplia variedad de cursos para avanzar tu carrera profesional, tales como cursos de cuidados básicos de enfermería, cursos de primeros auxilios o cursos de auxiliar de farmacia. Cursos de hostelería y turismo : adquirirás habilidades prácticas y especializadas para destacar en hostelería, restauración y turismo. Podrás realizar cursos de cocina profesional, de gestión de servicios en restauración, de guía turístico, etc.

: si tu rama es el sector sanitario, en el SEPE podrás descubrir una amplia variedad de cursos para avanzar tu carrera profesional, tales como cursos de cuidados básicos de enfermería, cursos de primeros auxilios o cursos de auxiliar de farmacia. : adquirirás habilidades prácticas y especializadas para destacar en hostelería, restauración y turismo. Podrás realizar cursos de cocina profesional, de gestión de servicios en restauración, de guía turístico, etc. Cursos de idiomas : potenciarás tus habilidades lingüísticas para abrirte nuevas oportunidades laborales. En el SEPE puedes encontrar cursos de inglés A2/B1, cursos de español para extranjeros, cursos de francés básico…

: potenciarás tus habilidades lingüísticas para abrirte nuevas oportunidades laborales. En el SEPE puedes encontrar cursos de inglés A2/B1, cursos de español para extranjeros, cursos de francés básico… Cursos de comercio y marketing : si te apuntas, serás capaz de dominar estrategias de comercio y marketing para impulsar negocios y proyectos con éxito. Algunos de los que puedes encontrar en marzo de 2026 son: cursos de marketing digital, cursos de comercio electrónico, cursos de ventas y atención al cliente, etc.

: si te apuntas, serás capaz de dominar estrategias de comercio y marketing para impulsar negocios y proyectos con éxito. Algunos de los que puedes encontrar en marzo de 2026 son: cursos de marketing digital, cursos de comercio electrónico, cursos de ventas y atención al cliente, etc. Cursos de administración y gestión : ideales si tu deseo es gestionar eficientemente empresas o proyectos. Puedes cursar gestión administrativa, contabilidad básica, recursos humanos y nóminas…

: ideales si tu deseo es gestionar eficientemente empresas o proyectos. Puedes cursar gestión administrativa, contabilidad básica, recursos humanos y nóminas… Cursos de tecnología y digitalización: estas formaciones cada vez están más demandadas en el mercado, ya que permiten adquirir habilidades digitales esenciales para acceder a puestos de trabajo actuales, optimizar procesos y adaptarse a las innovaciones tecnológicas. Puedes apuntarte a cursos de informática básica, de WordPress, de fundamentos de programación, etc.

Cursos del SEPE online y gratuitos: ¿cómo apuntarse?

Inscribirse a los cursos del SEPE en marzo de 2026 es muy sencillo. Solo tienes que entrar en la web del SEPE y:

Filtrar por modalidad online (o por sector profesional o fechas de inicio, como prefieras). Seleccionar el curso que más te interese (en algunos casos se requiere superar una breve prueba de nivel). Completar el formulario de inscripción con tus datos personales. Confirmar tu matrícula y esperar la confirmación por correo electrónico.

También es posible acudir al servicio de orientación laboral de tu oficina de empleo, donde te pueden inscribir directamente o ayudarte con el proceso.

