El conflicto con Irán amenaza con encarecer la gasolina: el petróleo se dispara y reaviva el temor a otra crisis energética

La escalada de tensión en Oriente Próximo vuelve a sacudir los mercados energéticos. El precio del petróleo ha repuntado con fuerza tras el inicio del conflicto con Irán y los analistas advierten de que el impacto podría trasladarse en cuestión de días al bolsillo de los consumidores, con subidas en la gasolina y el diésel en España.

Gasolina

La escalada de tensión en Oriente Próximo vuelve a sacudir los mercados energéticos | Getty Images

Paz Bailón
Publicado:

La guerra en Irán ya empieza a sentirse en los mercados internacionales y podría tener consecuencias directas en el precio de los carburantes en España. La escalada militar en Oriente Próximo ha provocado un repunte del petróleo, que vuelve a situarse cerca de máximos de los últimos meses y reabre el temor a un nuevo episodio de inflación energética.

El barril de Brent, la referencia en Europa, ha subido con fuerza desde el inicio del conflicto y ronda los 80-90 dólares. Este encarecimiento responde al miedo de los mercados a una posible interrupción del suministro de crudo en la región, especialmente si el conflicto afecta a rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

¿Cómo se traduce esto en nuestro bolsillo?

El encarecimiento ya empieza a notarse en los surtidores. Hoy el precio medio de la gasolina 95 se sitúa en 1,60 euros por litro, lo que supone 11 céntimos más que el lunes, cuando se pagaba a 1,49 euros. En el caso del diésel, la subida ha sido todavía mayor: el litro alcanza ya 1,62 euros, frente a los 1,44 euros registrados a comienzos de semana, es decir, 18 céntimos más en apenas unos días. Los expertos señalan que este repunte responde principalmente a un aumento de la demanda de combustible, aunque advierten de que la tensión geopolítica en Oriente Próximo podría añadir más presión al alza en las próximas semanas si el conflicto termina afectando al suministro de petróleo.

Más sectores afectados

Un aumento prolongado del petróleo suele trasladarse a otros sectores de la economía, como el transporte o la logística, lo que acaba encareciendo también productos y servicios. Por ahora, el alcance real del impacto dependerá de la evolución del conflicto y de si se producen interrupciones en el suministro energético global. Mientras tanto, los mercados permanecen atentos a cualquier señal de escalada, conscientes de que el precio de la energía suele ser uno de los primeros indicadores económicos en reaccionar a las crisis geopolíticas.

Posible embargo de EE.UU.

A la incertidumbre por la demanda y la tensión geopolítica se suma la posibilidad de un embargo de Estados Unidos a España. Los analistas advierten que, de concretarse, esta medida podría suponer la ruptura de contratos e inversiones con empresas españolas.

