Manifestación histórica de más de 1.000 autónomos en Lebrija (Sevilla)

Cerca de 1.000 trabajadores autónomos se han concentrado este lunes en Lebrija para dar visibilidad a sus demandas y reclamar mayor apoyo y representación. La convocatoria ha tenido lugar entre las 11:00 y las 13:00 horas en la céntrica Plaza de España y ha paralizado simbólicamente la actividad del pueblo durante dos horas, demostrando la fuerza del colectivo.

Se trata de un paso histórico para los autónomos del municipio, que por primera vez se han coordinado a través de un chat de mensajería instantánea. La iniciativa, aseguran que es resultado de años completamente desprotegidos ante la presión fiscal, la falta de apoyo institucional y la ausencia de representación política o asociativa que defienda sus intereses. Los trabajadores han salido a la calle para exigir derechos y visibilidad.

Autónomos unidos claman por derechos y menos cargas

Lebrija es reconocido por su elevado número de autónomos (1.000) en relación con su población (27.000). Su ubicación estratégica en la frontera entre Sevilla y Cádiz ha fomentado históricamente la actividad independiente, convirtiendo al pueblo en un referente para los trabajadores por cuenta propia. Sin embargo, los retos económicos y administrativos han hecho que muchos sientan que mantener la independencia económica es cada vez más difícil.

Durante la concentración, los autónomos han leído un manifiesto que resume sus principales demandas: reclaman un paro digno, jubilaciones justas, derecho a enfermar y a ser padres, así como la eliminación de cargas desproporcionadas y de una burocracia considerada insostenible. “No hay siglas políticas ni asociaciones detrás de este movimiento. Solo estamos nosotros y nuestras manos, las mismas que levantan este país cada día”, enfatizan los organizadores.

La lectura pública ha visibilizado la precariedad y la presión que sufren diariamente, al tiempo que demuestra la unión y determinación del colectivo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.