Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Empleo

Manifestación histórica de más de 1.000 autónomos en Lebrija (Sevilla)

El municipio ha salido a la calle en una manifestación masiva y única para sumarse a la protesta nacional.

Manifestación histórica de más de 1.000 autónomos en Lebrija, Sevilla

Protesta de más de 1.000 autónomos en Lebrija, Sevilla | Antena 3 Noticias

Publicidad

Estefanía Ruiz
Publicado:

Cerca de 1.000 trabajadores autónomos se han concentrado este lunes en Lebrija para dar visibilidad a sus demandas y reclamar mayor apoyo y representación. La convocatoria ha tenido lugar entre las 11:00 y las 13:00 horas en la céntrica Plaza de España y ha paralizado simbólicamente la actividad del pueblo durante dos horas, demostrando la fuerza del colectivo.

Se trata de un paso histórico para los autónomos del municipio, que por primera vez se han coordinado a través de un chat de mensajería instantánea. La iniciativa, aseguran que es resultado de años completamente desprotegidos ante la presión fiscal, la falta de apoyo institucional y la ausencia de representación política o asociativa que defienda sus intereses. Los trabajadores han salido a la calle para exigir derechos y visibilidad.

Autónomos unidos claman por derechos y menos cargas

Lebrija es reconocido por su elevado número de autónomos (1.000) en relación con su población (27.000). Su ubicación estratégica en la frontera entre Sevilla y Cádiz ha fomentado históricamente la actividad independiente, convirtiendo al pueblo en un referente para los trabajadores por cuenta propia. Sin embargo, los retos económicos y administrativos han hecho que muchos sientan que mantener la independencia económica es cada vez más difícil.

Durante la concentración, los autónomos han leído un manifiesto que resume sus principales demandas: reclaman un paro digno, jubilaciones justas, derecho a enfermar y a ser padres, así como la eliminación de cargas desproporcionadas y de una burocracia considerada insostenible. “No hay siglas políticas ni asociaciones detrás de este movimiento. Solo estamos nosotros y nuestras manos, las mismas que levantan este país cada día”, enfatizan los organizadores.

La lectura pública ha visibilizado la precariedad y la presión que sufren diariamente, al tiempo que demuestra la unión y determinación del colectivo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El fin de las borrascas llena de nuevo las pescaderías gallegas

Imagen de archivo de una pescadera en el mercado.

Publicidad

Economía

Gasolina

¿Cómo afectará el conflicto de Irán a tu bolsillo? Gasolina, gas y alimentos más caros

Manifestación histórica de más de 1.000 autónomos en Lebrija, Sevilla

Manifestación histórica de más de 1.000 autónomos en Lebrija (Sevilla)

Un restaurante en Barcelona

El Mobile World Congress deja en Barcelona hoteles completos y más reservas en los restaurantes

Un joven mira la sección de bebidas energéticas en el supermercado
SUPERMERCADO

Las bebidas alcohólicas, el producto más robado en los supermercados europeos

Ibex 35
Bolsa

Las bolsas europeas caen mientras el petróleo se dispara tras el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán

Zapatero, sobre si facilitó el rescate de la aerolínea Plus Ultra: "No, en absoluto"
Rescate Plus Ultra

Zapatero, sobre si facilitó el rescate de la aerolínea Plus Ultra: "No, en absoluto"

José Luis Rodríguez Zapatero comparece en el Senado para dar explicaciones de su papel en el rescate de Plus Ultra.

Una caravana de protesta exige reabrir la línea directa Madrid-Burgos 14 años después de su cierre
PROTESTA

Una caravana de protesta exige reabrir la línea directa Madrid-Burgos 14 años después de su cierre

Unos 200 vehículos han recorrido más de 40 kilómetros para reivindicar la necesidad de su línea directa.

Adif

Una incidencia ferroviaria en Padrón (A Coruña) obliga a desviar trenes de Media Distancia

Teletrabajo

España, paraíso del teletrabajo: por qué los nómadas digitales eligen vivir aquí mientras cobran de Estados Unidos

Imagen de archivo de una pescadera en el mercado.

El fin de las borrascas llena de nuevo las pescaderías gallegas

Publicidad