Popular y Pastor dicen que su fusión permitirá aprovechar la crisis

Los presidentes de Banco Popular y Banco Pastor, Angel Ron y José María Arias, respectivamente, han asegurado que la compra del segundo por parte del primero no es una fusión defensiva ni auspiciada por el Banco de España, sino una operación ideada "con la cabeza y no con el corazón", que permitirá aprovechar las oportunidades que surjan de la crisis y de la tercera ronda de integraciones en el sistema financiero español.



Ron y Arias se afanaron en desmentir que el Banco de España haya tutelado la adquisición, e incidieron en que se trata de la respuesta voluntaria de dos entidades con negocios muy similares que les permitirá hacer frente a la crisis, "un monstruo que se transforma todas las semanas", según ilustró el presidente del Popular.

La operación surge "de la oportunidad y no de la necesidad"

Arias argumentó que el primer contacto entre las entidades de cara a un acuerdo estratégico tuvo lugar el pasado mes de mayo, antes de que se conocieran los resultados de las pruebas de estrés de la autoridad bancaria europea (EBA por sus siglas en inglés), en las que la entidad suspendió al no alcanzar un capital de máxima calidad del 5%.



El presidente del Pastor descartó que Galicia pierda una entidad con su integración en Popular, sino que se beneficiará de un banco que ocupará el quinto puesto del ranking del sector financiero español por volumen de activos. "No me siento cola de león sino león entero, porque formo parte de un león que va a pegar muchos bocados", dijo en respuesta a las críticas de sindicatos gallegos.



José María Arias presidirá una filial al 100% del Popular radicada en Galicia con sede en La Coruña y será vicepresidente del Banco Popular, aunque aún se desconoce si su cargo en el nuevo banco tras la integración será ejecutivo, a falta de que se ultimen los detalles del nuevo organigrama.

Las entidades nacionalizadas deberán volver al mercado

Respecto a la exposición inmobiliaria del futuro banco fusionado, Ron enfatizó que se acometerán provisiones que sumadas a las que ya están en balance cubren las exigencias del escenario base del EBA, que es de recesión. Asimismo, apuntó que aunque no se registre recuperación económica en 2012, el nuevo banco también estará cubierto.

"Llevar las provisiones a 8.200 millones de euros no es preocupación, sino reforzar la solvencia", recalcó Ron, para quien el nuevo banco se situará en una posición privilegiada para cobrar ventaja ante la tercera ronda de integraciones en el sistema financiero español, acontecimiento que es "evidente" que se producirá.



Las entidades nacionalizadas, CAM, Novacaixagalicia, Catalunyacaixa y Unnim deberán volver al mercado, y las que recibieron dinero público en la primera oleada del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) deberán evolucionar y ganar tamaño por encima de los 100.000 millones de euros en activos, argumentó.



No obstante, Ron matizó que por el momento, la entidad estará absolutamente volcada en el éxito de su integración por el bien de clientes y accionistas, y especialmente de Galicia, por lo que ahora no se encuentra en "predisposición intelectual" para contemplar otra iniciativa corporativa.