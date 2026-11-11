El juez prorroga la investigación a Zapatero por el caso Plus Ultra

La investigación sobre el rescate público de Plus Ultra continúa abierta. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decidido ampliar otros seis meses las diligencias en las que está investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta implicación en una trama relacionada con la concesión de 53 millones de euros a la aerolínea en 2021.

La decisión responde a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares, entre ellas la que dirige el Partido Popular. El magistrado considera necesario prolongar la instrucción hasta el 28 de mayo de 2027, ya que todavía quedan pruebas por analizar y declaraciones por practicar. Además, no descarta que las investigaciones puedan derivar en nuevas imputaciones.

Nuevas declaraciones y posibles imputaciones

Entre las diligencias pendientes se encuentran varios informes policiales sobre documentación solicitada a organismos públicos y entidades bancarias, así como el análisis del material intervenido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). El juez advierte de que estas actuaciones "pudieran generar la imputación de nuevas personas".

También están pendientes las declaraciones de varios investigados y testigos. Entre ellas, las de las hijas de Zapatero, citadas para el próximo 30 de noviembre, por el supuesto papel que habría desempeñado su empresa, What the Fav, en la trama investigada.

El rescate de 53 millones a Plus Ultra

La causa trata de esclarecer si parte de los fondos públicos recibidos por Plus Ultra durante la pandemia pudieron utilizarse para blanquear capitales. Los investigadores también analizan los 530.000 euros que la aerolínea abonó a Análisis Relevante, empresa de Julio Martínez, amigo del expresidente, por servicios de consultoría.

Zapatero está investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales. El exmandatario ha negado en varias ocasiones haber intervenido en la concesión del rescate.

La investigación sobre las joyas de Zapatero

De forma paralela, la Audiencia Nacional mantiene abierta una pieza separada sobre unas joyas encontradas durante un registro en el despacho del expresidente. Las piezas están valoradas en más de un millón de euros, según dos tasaciones judiciales, y se investiga un posible delito fiscal y de contrabando.

Zapatero sostiene que fueron un regalo personal del fallecido monarca de Arabia Saudí y que nunca las ha utilizado. El juez también ha solicitado identificar al fabricante de algunas piezas a partir de una marca grabada en ellas.