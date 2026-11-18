A 11 días de las elecciones, Pedro Sánchez ha sido entrevistado por Susanna Griso en Espejo Público. Al ser preguntado por el caso Plus Ultra, en el cual el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero está imputado, Sánchez ha destacado que "el presidente Zapatero nunca me ha hablado de ninguna empresa" y reitera que nunca le ha "preguntado por el estado de ninguna empresa, tampoco de Plus Ultra".

Asimismo, Sánchez detalla que "la presidenta de la SEPI es una persona absolutamente íntegra y el tiempo lo demostrara". También ha detallado que ellos "crearon un fondo para rescatar a través de préstamos muchas empresas afectadas por la pandemia" y asegura que ellos no solo rescataron a Plus Ultra, sino "a más compañías aéreas".

Por otro lado, Susanna insiste en que nadie discute el rescate de Air Europa y en el caso de Plus Ultra era incomprensible. A ello, Sánchez responde que este caso "ha llegado incluso a la justicia europea".

Centrándose en el caso de Plus Ultra, considera que "para una diáspora tan importante que tenemos de venezolanos el perder la licencia de vuelo España- Venezuela era un problema". Ese hecho, "justificó desde el punto de vista político el préstamo que se confirmó a Plus Ultra".

Sobre la presunta mediación de Zapatero en el préstamo de Plus Ultra, Sánchez detalla que "en sede judicial se ha dado crédito a varios personajes" y asegura que sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero.