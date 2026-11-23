El presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, ha defendido la necesidad de que Europa desarrolle sus propios productos tecnológicos en ámbitos como la inteligencia artificial, la ciberseguridad o la computación en la nube con el fin de garantizar su política de seguridad. También advierte, en este sentido, de que el continente "no puede depender de multimillonarios astutos ni de terceros".

En una entrevista concedida a la publicación estadounidense 'Barron's', recogida por Europa Press, el presidente de la operadora ha señalado que en el mundo occidental las grandes tecnologías digitales son creadas por grandes gigantes tecnológicos estadounidenses que operan bajo "mercados oligopolísticos o monopolísticos, donde un mercado financia al siguiente".

Propia política de seguridad

Murtra ha afirmado que aunque habían sido "muy capaces" --y los observaban y aprendían mucho de ellos--, si Europa quiere tener su propia política de seguridad con respecto al sur del Mediterráneo, Ucrania o Putin, debe tener sus propios productos tecnológicos porque "no puede depender de multimillonarios astutos ni de terceros".

El directivo también ha puesto como ejemplo la competencia entre Airbus y Boeing, asegurando que el fabricante europeo necesitará acceso a su propia IA porque "es ingenuo creer que Estados Unidos le dará a Airbus acceso a la misma IA que a Boeing". Considera que habrá un impulso muy fuerte -que ha descrito como "desordenado, lento y muy europeo"- hacia la creación de estas tecnologías "para que Europa pueda dictar sus propias medidas de seguridad".

En cuanto a los plazos, señala que "no estoy haciendo una predicción, estoy haciendo un análisis. Dentro de cinco años habremos visto muchos cambios y todos estos cambios deberían haber ocurrido en los próximos 10 años".