Piqué: "Sabíamos que a corto plazo, la reforma laboral iba a destruir empleo"

Josep Piqué ha reconocido que "llevamos haciendo las cosas mal desde hace mucho tiempo". El presidente de Vueling se ha pronunciado de forma clara ante la "dramática cifra de paro" que conocimos este martes y que ya casi roza los cinco millones de desempleados. Al respecto Piqué ha indicado que "la reforma laboral era imprescindible, pero creo que hay que ir mucho mas allá, hay que buscar formas imaginativas". El exministro de Industria, ha lanzado también una batería de iniciativas que buscan "un tratamiento de choque, que pasa por los contratos de formación, figuras como los 'mini jobs' o la contratcion a tiempo parcial".

Al respecto de la reforma laboral, Piqué afirmó que "todos sabíamos que a corto plazo el efecto de la reforma laboral iba a ser contractivo, y que iba a destruir empleo", pero señaló que "hay que ser prudentes" ya que confía en que sus verdaderos efectos se empiecen a conocer cuando la situación de España mejore.

Además indicó que hay que adpatar la realidad de las pensiones al proceso de de evolución demográfica, y ante esta situación se mostró partidario de "profundizar en medidas como, alargar la edad de jubilación, modificar el periodo de cómputo para el calculo de la pension".

Preguntado sobre un posible rescate, Piqué afirmó que "la respuesta tiene que ser necesariamente matizada", además añadió que "ya hemos necesitado que nos ayuden desde el punto de vista financiero". El empresario aclaró que él sí considera un rescate virtual, pero aclara, "desde el punto de vista de la economía en su conjunto no es planteable un rescate a la griega o a la portuguesa" y argumenta su declaración con que Grecia y Portugal en el momento en el que lo solicitaron no tenían capacidad para acudir a los mercados, situación que no se corresponde en España, "el rescate hay que aplicarlo por esa via que es lo que se llama rescate virtual".

En clave de apuesta Piqué se aventuró a jugar un "doble contra sencillo" a que no se cumplen los objetivos de déficit a final de año. El presidente de Vueling, también ha comentado la situación por la que está pasando Díaz Ferrán, sobre lo que ha comentado que: "cuando alguien tiene problemas con sus empresas tiene que dedicarse al 100% a resolverlos, yo fui crítico porque creo que debía haber dimitido mucho antes".

Josep Piqué finalizó su intervención refiriéndose a la polémica creada con la reforma educativa, ante lo que sentenciaba "hemos ido cambiando de leyes educativas cada vez que cambiamos de color político y los resultados son malos". Además indicó que "como ciudadanos, lo que hay que pedir a los politicos es que en las cosas básicas se busquen consensos".