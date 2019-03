Los pilotos de Iberia se reúnen y deciden si se unen al acuerdo de mediación

SEPLA RECOMIENDA VOTAR EN CONTRA

El 93% de los sindicatos representantes en la plantilla firmaron el acuerdo el pasado 13 de marzo. Sin embargo, Sepla asegura que si no existe ningún cambio respecto al acuerdo planteado, "no lo aceptarán", ya que no están las últimas condiciones pactadas para el ERE, que implica la salida de 3.141 trabajadores. El grueso del ajuste recaerá en el personal de tierra (2.256 empleados), al que le seguirán los tripulantes de cabina (TCP), con 627 despidos, y los pilotos, con 258.