El petróleo se dispara un 7% y supera de nuevo los 100 dólares tras el anuncio de Trump que bloqueará Ormuz

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se ha incrementado en cerca de un 7,3% a primera hora de este lunes y se ha situado de nuevo por encima de los 100 dólares por barril, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel. En concreto, el precio del Brent superaba ya los 102 dólares por barril, mientras que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía casi un 8,5%, hasta los 104,7 dólares por barril.

Esta subida de precios se produce tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que este domingo ha ordenado el cierre perimetral del estrecho de Ormuz, ahora mismo está bajo control de Irán. Además, Trump ha advertido que el Ejército interceptará "en aguas internacionales" a cualquier buque que haya pagado a Irán para cruzar este estratégico paso, por el que circula una cuarta parte del petróleo y el gas mundial.

Trump ha criticado en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, la "extorsión mundial" impuesta por las autoridades iraníes con el cierre de Ormuz y la colocación de minas: "Estados Unidos jamás será extorsionado. (Irán) Quieren dinero y, lo más importante, quieren lo nuclear", ha aducido.

Bloqueo en los puertos iraníes

Tras el anuncio de Trump, el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) ha dado a conocer este domingo el inicio del bloqueo de todos los puertos iraníes a partir de las 10.00 horas de la Costa Este de Estados Unidos, lo que equivale a las 16.00 horas en la España peninsular y las 17.30 en Irán.

"Conforme al anuncio del presidente, se aplicará el bloqueo imparcialmente contra buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos iraníes y zonas costeras, incluidos todos los puertos del golfo Arábigo --Pérsico-- y del golfo de Omán", ha publicado el CENTCOM en un comunicado.

Las fuerzas militares estadounidenses "no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten el estrecho de Ormuz que vayan desde o hacia puertos que no sean iraníes", ha detallado.

En la primera reacción al anuncio, el jefe del Estado Mayor de la Armada iraní, Shahram Iran, ha calificado de "ridículas" las "amenazas" estadounidenses. "Las amenazas del presidente de Estados Unidos sobre bloquear Irán tras su humillante derrota militar en la Tercera Guerra Impuesta son muy ridículas y divertidas", ha añadido.

Unas negociaciones fallidas

Trump ha considerado que las negociaciones mantenidas entre las delegaciones de ambos países en Islamabad "fueron bien", que se habían acordado "la mayoría de los puntos" tras más de 20 horas de diálogo, pero que "el único punto realmente importante, el nuclear, no". Sin embargo, ha reprochado a Teherán que no ha cumplido con el compromiso de reabrir Ormuz. "Esto ha causado ansiedad, desorientación y dolor a muchas personas y países de todo el mundo", ha lamentado.

Junto a sus amenazas, Trump ha mostrado a Teherán el camino para evitar la escalada: "Irán sabe mejor que nadie cómo poner fin a esta situación que ya ha devastado su país". "Lo mejor es que comiencen el proceso de abrir este paso marítimo internacional rápidamente, como prometieron", ha añadido.

Trump: "Lo quiero todo, no el 90%, no el 95%"

En una entrevista telefónica con Fox News, Trump se ha declarado convencido de que su nuevo plan será un éxito, aunque ha reconocido que los mercados experimentarán un golpe inicial del que se recuperarán, sin embargo, a corto plazo.

"Creo que Irán volverá a negociar y nos dará todo lo que queremos. Como le dije a mi gente (los negociadores en Pakistán), 'lo quiero todo, no el 90%, no el 95%, todo, porque no tienen cartas que jugar", ha declarado en la entrevista.

Sobre el bloqueo, Trump ha dicho que es "total" porque su Administración no va a permitir "que Irán gane dinero vendiendo petróleo a quienes le caen bien y no a quienes le caen mal". Así pues, el cierre será "a todo o nada".

En relación a los mercados, Trump ha restado importancia al impacto de su decisión. "La bolsa no ha caído mucho. Ha bajado un poco. Mucho menos de lo que pensaba. Y, francamente, el precio del combustible no ha subido tanto como pensaba", ha indicado Trump quien, de todas formas, no ha descartado la posibilidad de que el precio de la gasolina siga "un poquito por encima" de los niveles habituales incluso para cuando lleguen las elecciones legislativas de noviembre.

Alemania anuncia medidas ante la subida de precios

El Gobierno alemán ha anunciado este lunes medidas adicionales para aliviar a ciudadanos y empresas ante el aumento de los precios de los combustibles, que incluyen una reducción limitada a dos meses del impuesto sobre hidrocarburos de unos 17 céntimos brutos por litro de diésel y gasolina. En una rueda de prensa el canciller alemán, Friedrich Merz, ha señalado que esta medida supondrá un alivio tanto para hogares como para empresas, y permitirá mejorar la situación sobre todo de aquellos que, por motivos profesionales, pasan mucho tiempo en la carretera.

"En este contexto, esperamos que el sector petrolero repercuta este alivio directamente y sin restricciones a los consumidores", exigió. Merz señaló que los precios del petróleo volvieron a subir de la noche a la mañana por encima de los 100 dólares por barril después de que Irán y Estados Unidos suspendieron provisionalmente las negociaciones sobre un alto el fuego y el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el bloqueo del estrecho de Ormuz. "Esto demuestra que este conflicto, esta guerra, es la verdadera causa de los problemas que también tenemos en nuestro propio país", afirmó, y agregó que el Gobierno alemán hace todo lo que está e sus manos para contribuir a que termine, en cooperación también con los socios europeos. Agregó que la reducción del impuesto sobre los hidrocarburos está limitado a dos meses, tras lo cual se volverá a aplicar automáticamente el tipo impositivo anterior.

Estas medidas presentado ahora por los conservadores y socialdemócratas implican unos 16.000 millones de euros para los dos meses de duración. El Gobierno acordó, asimismo, la posibilidad de que las empresas ofrezcan a sus empleados una prima de ayuda de hasta mil euros libre de impuestos y de cotizaciones a la seguridad social, similar a la de 3.000 euros aplicable durante la pasada crisis energética a raíz de la invasión rusa de Ucrania.

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