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ESTRECHO DE ORMUZ

Irán plantea una "ruta alternativa" en el estrecho de Ormuz para evitar minas, aunque supondría un control total del paso del petróleo

Irán publica un mapa con un nuevo corredor marítimo bajo su supervisión, mientras el tráfico en el estrecho continúa bajo mínimos.

Ruta alternativa que plantea Irán

Irán plantea una "ruta alternativa" en el estrecho de Ormuz para evitar minas, aunque supondría un control total del paso del petróleo | Europa Press

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Paula Hidalgo
Publicado:

El estrecho de Ormuz no está cerrado por completo, pero tampoco funciona con normalidad. En este escenario de incertidumbre, Irán ha dado un paso más: ha publicado un mapa con una "ruta alternativa" obligatoria para los buques que quieran atravesar este paso clave para el comercio energético mundial.

La propuesta, difundida por la Guardia Revolucionaria, establece un corredor que discurre directamente por aguas territoriales iraníes. En la práctica, esto supone que Teherán tendría el control total sobre qué barcos cruzan, cuándo lo hacen y en qué condiciones. Según las autoridades iraníes, cualquier embarcación deberá coordinarse previamente con su Ejército antes de cruzar. El argumento oficial es la seguridad: la zona sigue siendo peligrosa, con presencia de minas y riesgos para la navegación.

Sin embargo, el movimiento va más allá. Irán plantea también cobrar un peaje por el paso, una medida con la que busca monetizar uno de los puntos más estratégicos del planeta. Se barajan tasas variables según el tipo de barco y la carga, con cifras que podrían rondar el dólar por barril en el caso del petróleo. Además, el sistema podría incluir pagos en criptomonedas, podrían pasar hasta 15 buques al día y tendrían la obligación de declarar la carga antes de cruzar.

Tráfico bajo mínimos

Los datos reflejan la realidad: en las últimas 24 horas apenas han cruzado cinco buques por Ormuz, frente a los cerca de 140 diarios antes del conflicto. El estrecho, por el que pasa alrededor del 20% del petróleo mundial, sigue siendo uno de los principales focos de tensión.

Países del Golfo rechazan frontalmente este modelo, al considerar que pone en riesgo sus exportaciones. También preocupa en Europa. La posibilidad de que Irán controle el paso y establezca tarifas podría alterar el equilibrio del mercado energético global y presionar aún más los precios.

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