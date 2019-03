Los pensionistas ya pagan una parte del coste de los medicamentos recetados

El nuevo copago, que entró en vigor el pasado 1 de julio, se ha aplicado progresivamente en Cataluña en los últimos tres meses, incorporando primero los activos, a los que se le aplicaron las nuevas cuotas en agosto, y posteriormente los pensionistas.

Paralelamente, las farmacias deben empezar a reclamar desde hoy el copago que no se cobró en julio a todos los usuarios porque entonces no estaban listos los sistemas informáticos. Las cuotas atrasadas de los meses de agosto y septiembre de los pensionistas no se prevé que se reclamen, como muy pronto, hasta finales de octubre.

Las farmacias deben empezar a reclamar el copago que no se cobró en julio

La Generalitat retrasó la aplicación del copago estatal con este sistema provisional de diferir las aportaciones para evitar que los pensionistas pagaran por encima de los máximos mensuales que establece el decreto del Gobierno.

Antes de la medida del ejecutivo de Mariano Rajoy, los jubilados no pagaban nada pero, ahora pasan a aportar el 10 % del producto, con un límite de 8 a 18 euros al mes, o el 60 % con un límite de 60 euros al mes, en función de su renta.

No ha habido muchos incidentes

Fuentes del Colegio de Farmacéuticos de Cataluña ha confirmado que se han registrado algunas incidencias "de poca consideración" que se espera que se vayan reparando y que no afectan a la dispensación de medicamentos, ya que los importes de julio se cobran a parte.

Se han recaudado 20 millones de euros desde su implantación en junio

"Aquí a pagar y a callar, no sirve de nada protestar porque los políticos hacen lo que quieren", se quejaba una pensionista que ha acudido a primera hora a retirar sus medicamentos sin ser consciente de que se le aplicaría el copago.

Éste se aplica en Cataluña conjuntamente con la tasa del euro por cada fármaco recetado, una medida del Govern de la Generalitat con la que, según el Departamento de Salud, se han recaudado 20 millones de euros desde su implantación el pasado 23 de junio hasta el 1 de septiembre.