El Partido Popular dice que no es "creíble" el techo de gasto para 2012

Es un objetivo "no creíble". Lo ha dicho el coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro, refiriéndose al techo de gasto previsto por el gobierno para 2012. Y dice que no es creíble porque parte de un incremento del PIB que "no será factible" el año próximo porque el gobierno no acomete las reformas necesarias. Por ello, auguran nuevos recortes y subidas de impuestos.

En rueda de prensa, Montoro ha denunciado que el ejecutivo presenta un escenario con el que "nadie puede coincidir" como viene haciendo desde que "empezó a reconocer la crisis" y ha expresado su temor a que se comprometa incluso la financiación de los servicios públicos esenciales que prestan los entes locales, afectados por la morosidad pública.

En este sentido, ha asegurado que el gobierno del PSOE no es capaz de acometer la salida de la crisis ni cuenta con apoyos para estabilidad política, por lo que "no será capaz de tomar las medidas necesarias en diferentes terrenos".