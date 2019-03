El parlamento griego aprueba el plan de recortes pactado con la 'troika'

El Parlamento griego ha aprobado el plan de recortes pactado por el Gobierno griego con la 'troika' -Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Central Europeo (BCE) y Comisión Europea- a cambio del segundo rescate financiero. Concretamente, tras ocho horas de debate, el Parlamento griego lo ha aprobado con 199 votos a favor y 74 votos en contra. PASOK y Nueva Democracia, dos de los tres partidos políticos que forman la coalición de Gobierno en Grecia, han expulsado de sus filas a los diputados que ehan votado contra el plan de austeridad a cambio de ese segundo rescate de 130.000 millones. Los socialistas del PASOK han expulsado a 20 de sus 153 diputados y los conservadores de Nueva Democracia han hecho lo mismo con 21 de sus 83 diputados.

A los diputados se les ha preguntado por tres cuestiones: el plan conocido como la quita (la condonación de 100.000 millones de euros de la deuda en manos privadas), el plan de recapitalización bancaria (necesario para contrarrestar las pérdidas que sufrirán los bancos con deuda griega) y lasmedidas de ajuste que la 'troika' exige a cambio del crédito.

El primer ministro griego, Lukás Papadimos, animó a los diputados, antes de votar, a una respuesta afirmativa, porque de ella dependía la continuidad de Grecia en la eurozona y la Unión Europea.



En los últimos días, seis miembros del gobierno -incluido un ministro y cinco viceministros-, un diputado socialista y un alto cargo de ND han dimitido en protesta por el acuerdo. Además, más de veinte miembros del PASOK y trece de ND han anunciado públicamente que no apoyarán las medidas.



Las medidas de austeridad que exige la troika a cambio del crédito, han provocado una fuerte respuesta social: el martes, el viernes y el sábado hubo huelga general en Grecia, con un alto seguimiento. Pero este domingo se han vivido enfrentamientos aún más extremos, en frente del parlamento griego.