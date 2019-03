"Me parece una buena idea para que el dinero se quede en Alzira"

El funcionamiento de la nueva 'moneda' de Alzira es muy sencillo, se trata de subvenciones del Ayuntamiento que se darán en forma de cheques o vales. Con ellos el ciudadano o comerciante tendrán dos opciones, o canjearlos en el propio Ayuntamiento por dinero o realizar sus pagos habituales en comercios del municipio con ellos. Lo que se pretende con la medida es que el dinero de Alzira se quede dentro del pueblo.

Las subvenciones de Empleo, Vivienda o Educación se materializarán en estos vales. Los comerciantes están encantados con la medida. "Me parece buena idea para que el dinero se quede aquí en Alzira", explica la dueña de una papelería.

"Resulta más cómodo al no tener que llevar el dinero 'normal'", explica una ciudadana. Otros vecinos plantean serias dudas. "Me da miedo por el hecho de que quizá querramos ir al Ayuntamiento a cobrar el cheque y puede que no tengan fondos", cuenta la empleada de una panadería. "¿Para qué ese trasiego de papel y de tarjetas? se pregunta otro hombre. Es una experiencia que el municipio valenciano ya aplicó en 1937, ahora el Ayuntamiento espera poner en circulación cerca de 500.000 euros en vales.