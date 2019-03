Papandréu reconoce que la UE "estaba al tanto" del referéndum griego

Los líderes de Francia, Alemania, del FMI y de las instituciones europeas intentan aclarar este miércoles en Cannes, antes de la Cumbre del G20, la situación creada por el anuncio de la convocatoria de un referéndum en Grecia.



El presidente francés, Nicolas Sarkozy, la canciller alemana, Angela Merkel, los responsables del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde; de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso; del eurogrupo, Jean-Claude Juncker; del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy y un representante del Banco Central Europeo se reunirán esta tarde en esta ciudad.



Están previstas dos series de reuniones, en la segunda de las cuales, ya por la noche, participará el primer ministro griego, Yorgos Papandréu, quien anoche aseguró que "los socios internacionales de Grecia estaban al tanto de mis intenciones del referéndum y respetarán y apoyarán las resoluciones del país".



Declaraciones que se conocieron después de que el presidente Sarkozy reconociera que "es legítimo dar la palabra al pueblo" sobre el plan de rescate financiero a Grecia aprobado la semana pasada, pero también tras insistir en que ese programa "es la única vía posible para resolver el problema de la deuda".



Así lo dijo el anfitrión del G20 en una breve intervención desde el Palacio del Elíseo, tras la reunión interministerial convocada de urgencia el martes por la tarde en París para analizar la decisión del Gobierno griego de someter a referéndum ese acuerdo, que tomó el lunes por sorpresa al resto de Europa y a los mercados.



"El anuncio ha sorprendido a toda Europa", reconoció el jefe del Estado francés, que recalcó que "Francia recuerda que el plan adoptado el pasado jueves por unanimidad de los 17 es la única vía posible para resolver el problema de la deuda".



El Referéndum griego, un "instrumento de la constitución"

"El referéndum será una orden clara y un mensaje dentro de Grecia y fuera de ella sobre el camino europeo de Grecia y su participación en el euro", dijo Papandréu durante una reunión extraordinaria de su consejo de ministros en Atenas, según un comunicado publicado hoy por su oficina.

Papandréu propuso someter a una consulta popular vinculante el acuerdo del nuevo rescate de parte de la zona del euro y del FMI acordado en la cumbre europea del 26 de octubre. "Después del referéndum, nadie podrá poner en entredicho ese camino dentro del euro", insistió el primer ministro.

Resaltó que el referéndum es un instrumento "de la Constitución y por eso es inaceptable que algunos vean un peligro en la voluntad del pueblo". "El dilema no es el de elegir entre un gobierno u otro, sino entre un 'sí' o un 'no' al acuerdo sobre un nuevo rescate a Grecia, 'sí' o 'no' a Europea, 'sí' o 'no' al euro", añadió el primer ministro, y califico de "beneficioso" para Grecia el acuerdo pactado la semana pasada y que incluye la entrega de 130.000 millones de euros hasta 2014 y una condonación del 50 por ciento de la deuda helena. "Hay problemas para implementar los acuerdos alcanzados con los socios europeos, pero se controla y evalúa (por observadores) y los cambios que tenemos por delante la haremos junto al pueblo", añadió.



Papandréu pidió el apoyo popular "para la próxima fase debido a que está relacionado con prácticas, nuevas instituciones, que necesitan una amplia cohesión política y un gobierno de alianza o de unidad nacional".

Según la nota, el jefe del Gobierno se refirió a la necesidad de la cohesión política "ya sea con elecciones o sin ellas", pero abogó por evitar anticipar los comicios legislativos, como exige la oposición e incluso algunos de los correligionarios del partido socialista gobernante, "para no ser arrastrados a una situación con el peligro de una quiebra". Y sostuvo que "que el referéndum es una gestión diferente a las elecciones".